Лев Мазараки: «Взаимодействие города и девелоперов создает уникальные проекты»

Главная формула девелоперских проектов: красота — функциональность — экологичность

Научно-практическую конференцию в Москве организовала группа компаний «Стилобат» – девелопер жилой недвижимости класса de luxe. Участники мероприятия рассказали об опыте выстраивания отношений между городским управлением и строительными компаниями, передовых информационных технологиях и искусственном интеллекте в девелопменте. Еще одной важной темой дискуссии стала социальная ответственность бизнеса и ответственное отношение к окружающей среде

«Современная московская урбанистка – это в том числе воспитание архитектурного вкуса через реализацию уникальных проектов при активном сотрудничестве города и девелоперов. Нашей задачей было создать площадку, где эксперты-практики, ученые из разных стран могут обменяться передовыми идеями в сфере городского развития и обсудить, как меняются мегаполисы и каким должен быть город для комфортной жизни», – отметил председатель совета директоров ГК «Стилобат» Лев Мазараки.

Умные города – это баланс современных технологий и устоявшихся традиций

Центральной темой обсуждения стала реализация умных городских технологий и значение частных инициатив для прогресса в этой области. Специалисты выявили единый тренд среди крупных городов на внедрение оперативного управления, нацеленного на оптимизацию ресурсов и экономию времени.

По мнению профессора архитектуры и урбанизма, руководителя отдела исследований и развития департамента городского планирования Катара Али Абдельрауфа, вопрос создания городов будущего стоит не только в части использования технологий, но и за грамотным управлением территориями в целом.

«Безусловно, технологии для систем и инфраструктуры очень важны, но настоящая “умность”, создание качественных общественных точек с яркими и приспособленными для жизни зонами во многом связана с тем, как именно город использует свои собственные пространства, в частности парки и зеленые зоны, как относится к наследию, насколько сбалансированно ведет планирование», – поделился он своими наблюдениями.

Эксперты также отметили, что в последние годы Москва демонстрирует прогресс в области развития общественных пространств и реновации. Превращение устаревших промышленных зон в современные парки и досуговые локации становится важным аспектом городского планирования, особенно в условиях растущей урбанизации и потребности в создании комфортных условий для жизни горожан. Это позволяет не только улучшать качество жизни горожан, но и сохранять историческое наследие, интегрируя его в современную городскую среду. Балансирование между инновациями и традициями остается ключевым аспектом в практиках современного урбанизма. Многие города мира стремятся заимствовать опыт Москвы в этой сфере.

Для развития инноваций необходимо сотрудничество девелоперов и государства

Однако главный потенциал любого города — это его люди. В ходе обсуждения эксперты пришли к тому, что городские агломерации сегодня стремятся создать привлекательную среду, которая будет способствовать инновациям и развитию бизнеса. Современные города превращаются в экосистемы, где креативные идеи и предпринимательские инициативы могут развиваться, а это, в свою очередь, способствует экономическому росту и социальной стабильности.

Кроме того, развитие инноваций, технологий и создание умных городов будущего невозможно без активного сотрудничества государства и частных девелоперов. Однако учитывая объемы задач, стоящих перед современными агломерациями, развитие частной инициативы требует не только государственной поддержки, но и внедрения различных технологий для концентрации собственных ресурсов. В том числе формирования альянсов и коалиций среди самих девелоперов. Одним из возможных решений может стать free-девелопмент — привлечение квалифицированных девелоперов к реализации проектов на возмездной основе.

«Девелоперы при активной поддержке городских властей являются драйверами перехода города на новый технологический уровень. Они оказывают содействие в реализации важнейших инвестиционных программ, создают свои уникальные проекты, архитектурные и инновационные шедевры, которые со временем станут визитной карточкой города, частью нашей истории и объектами архитектурного наследия», — заключил Лев Мазараки.

Подводя итоги встречи, эксперты пришли к единому мнению о важности проведения подобных мероприятий в будущем. Обмен мнениями и практическими примерами помогает в достижении максимального комфорта и улучшении качества жизни миллионов горожан.

Фотографии: пресс-служба ГК «Стилобат»