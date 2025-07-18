Летучий голландец: кто такой Даниэл Спронг и есть ли шансы у «Ак Барса» подписать игрока

Ряды «Ак Барса» может пополнить нидерландский нападающий Даниэл Спронг. Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс». Помимо казанцев, на форварда претендует еще несколько клубов КХЛ. Необходим ли Спронг «Ак Барсу» и как он сможет усилить команду Анвара Гатиятулина - в материале «ТИ-Спорта».





фото: ak-bars.ru

В КХЛ едет одно из самых громких имен за последнее время

Для поклонников НХЛ Даниэл Спронг – персонаж хорошо знакомый. 28-летний нидерландский нападающий выступал в элите североамериканского хоккея более 10 лет. В начале нулевых семья Спронга эмигрировала в Канаду, где собственно молодой человек и начал делать первые шаги в хоккее. А чуть позже, в 2015 году, форварда задрафтовал «Питтсбург», где Спронг потом провел три сезона. Правда, легендой «пингвинов» Спронгу стать было не суждено. Ни один из сезонов за «Питтсбург» для него не оказался полноценным, максимум – 18 матчей в регулярном чемпионате.

За 10-летнюю карьеру в НХЛ Даниэль Спронг поиграл в огромном количестве клубов: «Питтсбург», «Анахайм», «Вашингтон», «Сиэтл», «Детройт», «Ванкувер», «Нью-Джерси». Причем, в одну и ту же команду нападающий мог возвращаться несколько раз. Не соврем, если скажем, что карьера Спронга в Северной Америке получилось рваной, нецелостной. Тем не менее, свои 388 матчей форвард в НХЛ провел, настреляв за этот период 88 шайб и отдав 81 результативную передачу.

В последний сезон Даниэль Спронг побывал сразу в трех клубах Северной Америки: «Ванкувере», «Сиэтле» и «Нью-Джерси» – и везде практически на минимальном контракте. Когда стало понятно, что «Девилз» не планируют продлевать с нападающим сотрудничество, хоккеист задумался о продолжении карьеры за рубежом. И, судя по всему, КХЛ для Спронга на данный момент – вариант приоритетный. Особенно с учетом того, что с недавнего времени нападающий начал сотрудничать с Алешей Пилко, словенским агентом, который представляет интересы приличного количества легионеров в КХЛ.

Потянет ли «Ак Барс» финансовые аппетиты Спронга?

Понятно, что такой лакомый кусок как Даниэль Спронг пожелает себе отхватить практически любой топ-клуб КХЛ. Как только появились новости о том, что голландец намерен перебраться в Россию, в прессе стали фигурировать имена «Авангарда», СКА, московского «Динамо», ЦСКА и «Ак Барса». По информации «Спорт-Экспресса», основными претендентами на Спронга к 18 июля являются казанский и «армейский» клубы. Остается понять, у кого из команд –ЦСКА или «Ак Барса» – больше шансов побороться за нидерландского хоккеиста.

Парадокс противостояния этих клубов заключается в том, что ни у одного, ни у второго нет денег на контракт Спронга. Если Даниэль пожелает играть в КХЛ, то вряд ли он согласится на какую-то символическую сумму. Не трудно предположить, что приблизительно Спронг захочет зарабатывать в России порядка 80-90 млн рублей за сезон. У «Ак Барса» под потолком зарплат к этому часу остается около 48 млн рублей. У ЦСКА, если верить данным «Спорт-Экспресса», вообще платежка забита под завязку – 899 млн из 900 возможных. Поэтому сторона «армейцев» даже не начинала еще никаких переговоров относительно трансфера Спронга.

Единственный вариант, при котором сейчас «Ак Барс» может подписать голландца – долгосрочный контракт с восходящей зарплатной градацией. К слову, это излюбленный прием генерального менеджера казанцев Марата Валиуллина, когда он приглашает в клуб экс-НХЛовцев. Из последних примеров можно вспомнить Евгения Свечникова или Александра Барабанова.

Однако между 48 млн и 80-90 слишком большой зазор для подобной комбинации. Для подписания Спронга придется дополнительно освобождать платежную ведомость – проводить обмены или расторгать контракты. Благо, в «Ак Барсе» есть игроки, которые объективно не играют на свой контракт.

Как стало известно нашему изданию, «Ак Барс», так же как и ЦСКА, пока не выходил на Спронга с конкретным финансовым предложением. И так ли он необходим команде, чтобы идти на высокие денежные риски?

Спронг укрепит топ-6 нападающих в «Ак Барсе»

На самом деле, кандидатура Даниэля Спронга в контексте состава «Ак Барса» на следующий сезон довольно любопытна. Одной из особенностей нидерландского крайнего нападающего является то, что ему без разницы где играть. Он комфортно себя чувствует как справа, так и слева.

С отъездом Ника Петана в Швейцарию у казанского клуба по-прежнему есть пробоина в первом звене. В пару к Семенову и Яшкину просто необходим высококлассный нападающий, чтобы окончательно сформировать картину топ-6 форвардов в команде с учетом тройки Ильи Сафонова.

За две недели до начала предсезонных сборов рынок НСА на позиции крайнего нападающего в КХЛ уже не богат. Одними из последних ценных лотов были Сергей Толчинский и Максим Мамин. Первый – на прошлой неделе подписал контракт с «Металлургом», а второй на днях перешел в московское «Динамо». На рынке с начала лета была масса интересных вариантов, но «Ак Барс» никого из них не взял, подписав лишь довольно средних легионеров – Биро и Калинюка. А также 35-летнего Фисенко.

Теперь «Ак Барсу» необходимо тщательно просматривать североамериканский рынок в надежде найти оптимальную фигуру по соотношению цена-качество. Если Марату Валиуллину все же удастся пригласить Спронга в Казань, то это будет отличным шагом со стороны генерального менеджера «барсов». Посмотрим на действия геменеджера казанцев в условиях большой конкуренции за игрока.