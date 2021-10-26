«Летучие голландцы» российских дорог. Без водителя, но с головой

В тестовом режиме машины без водителя в кабине поедут по беспилотному коридору на трассе М11 «Нева» Москва – Санкт-Петербург уже в 2024 году

Фото: mintrans.gov.ru

Автобан Москва-Санкт-Петербург. Хаб для большегрузов на обочине. Загруженная под завязку фура с аргамаком на капоте подкатывает сюда точно к назначенному часу. Водитель, не заглушая двигатель, включает автопилот и… покидает кабину. Фура без водителя неспешно выруливает на трассу и набирает скорость - следующие сотни километров она преодолеет самостоятельно, педантично соблюдая правила дорожного движения. Сопровождать этот «летучий голландец» будут лишь сигналы маячков, установленные на трассе. А по соседним полосам, рядом с фурой будет лететь обычный транспортный поток: легковые, автобусы, грузовики - с водителями хорошими и не очень, лихачами и зелеными новичками…

По словам заместителя министра транспорта РФ Кирилла Богданова, до воплощения этого фантастического сюжета в жизнь осталось каких-нибудь три – четыре года. Пусть в тестовом режиме, без груза, но машины без водителя в кабине поедут по беспилотному коридору на трассе М11 «Нева» Москва – Санкт-Петербург уже в 2024 году. По замыслу Минтранса РФ, далее беспилотный маршрут должен развернуться на всю протяжённость трасс от границы с Финляндией до Казани, включив в себя и дорогу М12, которую достроят в том же 2024 году. То есть беспилотные грузовики поедут у нас под окнами совсем скоро.

Кирилл Богданов рассказал, что государство рассматривает возможность субсидирования грузоперевозок беспилотным транспортом Фото: mintrans.gov.ru

Мне, как простому обывателю, уложить в голове мысль о том, что в путешествии из Петербурга в Москву рядом со мной по дороге будет мчаться грузовик, руль которого будет крутиться сам по себе, непросто. Сразу возникает много вопросов. Буду ли я при этом в безопасности? Будет ли беспилотник соблюдать человеческие правила дорожного движения? Наконец, что такая машина будет представлять из себя – традиционный грузовик или подобие инопланетного корабля?

Часть ответов на эти вопросы мы получим раньше, чем начнутся тесты беспилотных грузовиков на М11. В 2023 году научно-технический центр КАМАЗа планирует завершить строительство полигона для испытания своих беспилотных автомобилей. На территории в несколько десятков гектаров появятся улицы, светофоры, перекрестки, с пешеходами (манекенами) и макетами автомобилей, среди которых роботу-грузовику придется оттачивать навыки вождения. Кстати, именно челнинские большегрузы одними из первых поедут по М11 без водителя за рулем.

Компактная платформа, блестящая красная кабина. Так выглядит «КАМАЗ» – 54907 семейства К5+, прототип беспилотника Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Флагман за 12 миллионов рублей

Компактная платформа, блестящая красная кабина, внутри – элегантная электронная панель управления и руль, снабжённый собственным табло. Так выглядит «КАМАЗ» – 54907 семейства К5+, прототип беспилотника, который татарстанское предприятие создаёт для коридора на трассе Москва – Санкт-Петербург. От предыдущего поколения машину отличает та самая «беспилотная» система – ADAS, уровня 3. Этот «КАМАЗ» уже умеет многое – самостоятельно ехать по прямой, перестраиваться, останавливаться перед препятствиями, равномерно двигаться в колонне. А вот для более сложных манёвров требуется присутствие водителя. Но «КАМАЗ» для М11 будет оснащён уже ADAS уровня 4 – 5, то есть системой, которая сможет управлять машиной на равных с очень квалифицированным водителем.

Правда, чтобы красивая беспилотная машина выехала на дорогу, её должен кто-то приобрести. Её, а также услуги её оператора и услуги трассы, по которой беспилотник поедет. А это тысячи километров пути, ведь логика грузоперевозок состоит в том, что машина едет из города в город, доставляя попутные грузы и не всегда возвращается по той же дороге. Чтобы включиться в эту игру, компаниям вроде METRO или X5 Group придётся создавать логистические хабы на М11 и М12.

Внутри – элегантная электронная панель управления и руль, снабжённый собственным табло Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

– Транспортные компании и розничные сети нацелены на повышение прибыли. Чтобы беспилотный проект стал более востребованным, нужно, чтобы в нём появилось большое количество участников, – говорит Кирилл Кузьменко, директор по транспорту X5 Group. – Но любой инновационный проект на запуске обходится очень дорого. Хотелось бы, чтобы были созданы соответствующие программы субсидирования или спецпрограммы лизинга. Тогда мы, бизнес, рассмотрим массовый переход.

Пока что единственная известная цифра из этого проекта – примерная стоимость беспилотного «КАМАЗа». По словам главного конструктора инновационных «КАМАЗов» Сергея Назаренко, стоимость автомобиля с кабиной и ADAS 5 составит около 11 – 12 млн рублей. По расчётам производителей, такая машина окупит себя за 8 – 9 месяцев эксплуатации. Ведь в отличие от управляемых человеком грузовиков, она может ездить 24 часа в сутки, без праздников и выходных. А государство, напомнил Кирилл Богданов, рассматривает возможность субсидирования грузоперевозок беспилотным транспортом.

Хайвей для беспилотника

Среди партнёров проекта Минтранса РФ по беспилотному коридору на трассе Москва – Санкт-Петербург – ПАО «КАМАЗ», Volvo, «Почта России», «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК), «ВТБ Инфраструктурный Холдинг», ассоциация «Цифровой транспорт и логистика», «Национальные Телематические Системы» (НТС), СберАвтоТех, Деловые линии, Globaltruck, «Первая экспедиционная компания» (ПЭК) и X5 Group. Список участников пополняется, но и уже действующих лиц достаточно для того, чтобы предположить: старт проекта состоится в заявленные сроки. Так достаточно ли оставшихся трёх – четырёх лет для того, чтобы подготовить беспилотники к адекватной езде среди обычного потока?

Судя по имеющимся наработкам, скорее «да», чем «нет». Во-первых, беспилотники могут «слышать» и «видеть» происходящее вокруг с помощью лидаров, радаров и других сенсорных и передающих устройств. Большинство из этих разработок уже эксплуатируется на беспилотных авто Яндекса и других компаний.

Во-вторых, как отметил Кирилл Богданов, все машины будут обкатываться на полигонах, подобны тому, что сейчас строит КАМАЗ, и лишь после успешных «экзаменов» смогут выезжать в рейсы.

Во-третьих, хоть машина и называется беспилотной, но ответственный за её движение всё же будет. Пока эта функция отводиться дистанционному оператору, который будет работать так же, как, например, авиадиспетчер. Кроме того, грузовик будет опираться на цифровой двойник пути, где будут отмечены различные дорожные события и условия.

Ответственный за движение беспилотника будет. Пока эта функция отводится дистанционному оператору, который будет работать так же, как, например, авиадиспетчер Фото: mintrans.gov.ru

Но насколько надёжным и защищённым будет канал связи грузовика с оператором и центром управления? Ведь если фура массой 20 тонн потеряет управление, для всех остальных на дороге это может кончиться плачевно. Чтобы ЧП не произошло, трассу для беспилотников снабдят специальным оборудованием – интеллектуальной транспортной системы (ИТС), которое позволит машине обмениваться данными с оператором и информационной базой. Тестовым полотном для таких разработок, созданных, например, Росавтодором, сегодня выступает участок Центральной кольцевой автодороги в Москве. На обычных машинах разных компаний отрабатываются схемы подключения беспилотника к инфраструктуре и к центру управления, а также создаётся тот самый цифровой двойник дороги.

– Вся информация о дорожной ситуации – о разметке, знаках, инцидентах, метеообстановке, – должна передаваться оператору машины в режиме онлайн. Мы готовимся к этому, – отмечает Виктория Эркенова, заместитель председателя правления по интеллектуальным транспортным системам и цифровизации Росавтодора. Компания также тестирует различные комбинации каналов связи в поисках наиболее стабильного, надёжного и экономически эффективного.

Максимальную безопасность системы оператор – дорога – беспилотник – другие автомобили, по мнению представителей российского Минтранса, обеспечит схема, в которой дорожной инфраструктурой будет управлять государственный оператор, а беспилотником – коммерческий. Правда, нормативно права и обязанности того и другого пока не определены. Это планируется сделать, выпустив беспилотники на дороги общего пользования.

Пора поговорить о роботах

Лучше всех к этому старту подготовились не роботы-грузовики, а легковые автомобили, в частности – беспилотные такси Яндекс. Осенью компания передала на экспертизу первый в стране проект программы экспериментального правового режима (ЭПР)*. Документ описывает поведение беспилотника при выезде его в общий поток, его взаимодействие с пользователем и оператором, поведение в случае аварии и т.д. После утверждения программы (сейчас она находится на доработке) Яндекс получит возможность вывести свои машины на определённые московские маршруты. Москва станет первой европейской и второй мировой (после Пекина) столицей с действующими беспилотными такси. Но Татарстан не в обиде - первым в стране городом, где в 2018 году стартовало (и за всё время не совершило ни одного ДТП) беспилотное такси, как известно, стал Иннополис.

Опыт Яндекса может сыграть большую роль в создании законов для беспилотников. Над законодательством, регулирующим беспилотную сферу, сейчас активно работают эксперты совместно с представителями органов власти и профильных ведомств. Утверждены 14 регионов, на территории которых разрешён эксперимент по опытной эксплуатации на автомобильных дорогах общего пользования высокоавтоматизированных и полностью автоматизированных транспортных средств (ВАТС), проект ФЗ «О высокоавтоматизированных и полностью автоматизированных транспортных средствах», подготовлен проект Концепции создания и функционирования национальной сети ИТС в Российской Федерации.

Первым в стране городом, где в 2018 году стартовало беспилотное такси, стал Иннополис Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-инфоорм»

Правда, у экспертов, общественных активистов, а также у нас, обычных граждан и потенциальных пользователей маршрутов, по которым поедут беспилотники, остаётся много вопросов. Например, кто будет нести ответственность в случае ДТП с участием беспилотного авто? Или что будет с водителями, которых вытеснят роботы? Смогут ли они, например, при содействии государства получить квалификацию оператора и управлять грузовиком дистанционно? По мнению Александра Васильева, депутата Госдумы РФ, члена Центрального штаба ОНФ, координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», на сегодняшнем этапе значительную роль в успехе проекта играют коммуникации его инициаторов с обществом.

– Главная задача для разработчиков проекта – прозрачность его технологий. Сейчас у него очень слабое информационное поле. Что о беспилотниках люди знают из СМИ? Что один беспилотник сбил велосипедиста или доехал до Казани. А как всё будет происходить на практике, мало кто представляет. Возможно, что в момент запуска беспилотного «КАМАЗа» дальнобойщики выйдут на трассу и скажут: «Мы за чашку риса будем возить», – говорит Александр Васильев.

Александр Васильев: «Главная задача для разработчиков проекта – прозрачность его технологий. Сейчас у него очень слабое информационное поле» Фото: duma.gov.ru

Вполне возможно, что привлечение к «беспилотной» теме широкого внимания не только подготовит нас ко встрече с роботизированным авто, но и приблизит её полноценное воплощение в жизнь. Которое, в свою очередь, обещает стране долгожданное технологическое лидерство.

– Сейчас Россия находится в очень выигрышной позиции, в том числе благодаря инициативе Минтранса. Компании, которые занимаются беспилотниками, имеют возможность начать диалог с создателями инфраструктуры, конечными пользователями. Это хороший задел для того, чтобы обойти точки, в которых остановились западные компании, - говорит Дмитрий Агафонов, заместитель генерального директора СберАвтоТеха. – Тот, кто первым сможет посадить за круглый стол регулятора, владельцев дорог и разработчиков беспилотных автомобилей, первым в мире реализует этот проект.

*Федеральный закон «Об экспериментальных правовых режимах» подписан Президентом РФ Владимиром Путиным в 2020 году. Закон об ЭПР* даёт возможность применять изменения отдельных законодательных требований для реализации цифрового инновационного проекта. Для этого инициатор проекта должен защитить соответствующую программу (прим. ред.).

Александра Лисицына