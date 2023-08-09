«Летопись страны языком живописи»: в Казани завершается выставка «О чем твоя Россия»

11 августа в музее имени Горького и Шаляпина завершает свою работу выставка «О чем твоя Россия». В экспозицию включены 25 работ победителей конкурса «70 оттенков эпохи Путина».

Основатель «Галереи Старых» Александр Старых на встрече с журналистами рассказал о содержании работ и особенностях выставки, а также поделился будущими планами в Татарстане и по всей России.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«” Галерея Старых” – это авторский меценатский проект, основанный в 2018 году для поддержки художников. Галерея проводит конкурсы, учреждает стипендии, организовывает совместные проекты со многими учреждениями культуры по всей стране. Мы создаём живописную летопись страны языком академической живописи», – сказал он.

Организатор выставки отметил, что «Галерея Старых» специализируется на создании полотен о достижениях современной России. К примеру, эта экспозиция охватывает события, произошедшие в стране с 1998 года до сегодняшнего дня. Среди них юбилейные торжества в честь 75-летия Победы, Олимпиада в Сочи, строительство Крымского моста, прокладка трубопроводов, освоение Арктики и многие другие свершения.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы взаимодействовали с тысячами художников, было создано более 6 тыс. полотен. Однако для коллекции мы приобрели лишь около 300. В рамках последнего конкурса „О чем твоя Россия“ художники отобразили современные события — то, что, по их мнению, наиболее важно было отобразить на полотне», — подчеркнул основатель галереи.

Аккомпанементом для основной выставки стала персональная экспозиции работ Паулы Стельмащук. Художница из Санкт-Петербурга вдохновилась фотографиями и видеоматериалами, привезёнными командой «Галереи Старых» с территории особой экономической зоны «Алабуга».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мыстараемся, чтобы в центре полотен всегда находился человек – это жанровые картины. Сюжетами произведений становятся экологические проблемы, культурные события, также большое внимание художники уделяют теме сохранения памяти о Великой Отечественной войне», – рассказала куратор проектов Татьяна Ивлева.

Выставка «О чем твоя Россия» уже успела побывать в Санкт-Петербурге, Чувашии, Крыму, Альметьевске и в других городах России. В Казани выставка продлится до 11 августа включительно.