«Летопись стойкости и труда»: жительница Мамадышского района отметила 100 лет

Жительница села Хафизовка Сахия Сабировна Набиуллина отметила 100-летний юбилей. С этим знаменательным событием ее поздравил глава Мамадышского района Вадим Никитин.

«Уважаемая Сахия Сабировна! От всего сердца и от имени всего района поздравляю Вас со знаменательным, вековым юбилеем!» – обратился он к имениннице.

В своей речи глава района подчеркнул, что жизнь Сахии Сабировны – настоящая летопись стойкости, трудолюбия и любви.

Юной девушкой она внесла вклад в правое дело, работая в колхозе «Красный Флаг», а годы мирного труда стали примером упорства и преданности делу.

Особое внимание Вадим Никитин уделил трудовым заслугам именинницы: медаль «За доблестный труд» и памятная медаль района, врученная Сахии Сабировне на празднике, отражают уважение к ее неустанной работе.

«Вы вырастили прекрасную семью, воспитали замечательных детей, что является высшей наградой и смыслом жизни. И сегодня, в день своего столетия, Вы полны энергии и мудрости, лично встретили, задали тон всему празднику», – отметил глава района.

По его словам, имя Сахии Сабировны заслуженно должно быть занесено на районную Аллею славы.

В завершение Никитин пожелал юбилярше крепкого здоровья, тепла и заботы близких, чтобы каждый день был наполнен спокойствием и уважением.