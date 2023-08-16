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Летом в пришкольных лагерях Казани отдохнули 16,8 тыс. детей
В течение лета в 146 пришкольных лагерях Казани отдохнули 16,8 тыс. ребят. Родительская плата за 21 день составила 742 рубля, а дети участников спецоперации посещали их на безвозмездной основе. Об этом рассказали в Управлении образования городского исполкома.
Программу пришкольных лагерей разделили на четыре тематические недели, которые были посвящены безопасности детей, Году педагога и наставника в России, Году национальных культур и традиций в республике и 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
933 школьника были заняты в трудовых бригадах – занятость подбиралась исходя из их возраста и возможностей. В результате подростки 14-15 лет получили выплату в размере 6 308 рублей, 16-17 лет – 7 209 рублей.
До конца августа в школах будут открыты спортзалы и площадки для игр и занятия спортом, а в учреждениях дополнительного образования продолжат работать кратковременные группы для детей с неорганизованной занятостью.
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