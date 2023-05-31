Летом в мечетях Татарстана проведут познавательные курсы для школьников

В мечетях Татарстана во время летних каникул организуют духовно-оздоровительные курсы для детей. Школьники смогут принять участие в просветительских, познавательных и развлекательных мероприятиях, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

В числе запланированных событий – уроки по ахляку и основам ислама, Куръану, а также викторины, конкурсы, сабантуи и многое другое.

Полный список мечетей Казани и Татарстана, в которых детей ждут на летние каникулы, можно найти по ссылке. Записать ребенка на курсы можно по указанным в перечне телефонам.