В этом году в лагерях на юге России отдохнули более 5,2 тыс. детей из Татарстана

В летние каникулы в оздоровительных лагерях Краснодарского края и Крыма отдохнули 5 215 детей из Татарстана, что на 1 044 человека больше, чем в 2021 году. Об этом сообщил директор Республиканского центра «Черноморец» Евгений Ветров на брифинге в Кабинете Министров РТ.

Отдых детей был организован в четырех детских лагерях на Черноморском побережье. Так, более 4 тыс. детей побывали в трех оздоровительных лагерях Краснодарского края и 1 159 – в лагере «Сатера» Республики Крым, рассказал спикер.

«В рамках реализации социальных программ по путевкам, полностью оплаченным за счет средств бюджета Татарстана, в детских лагерях на Черном море отдохнули 1 076 детей», – уточнил Ветров.

Начальник отдела дополнительного образования детей Минобрнауки Татарстана Айгуль Кашапова добавила, что в пришкольных лагерях летом отдохнули 68 199 учащихся.

«Основная задача, которая стояла перед нами, – охватить отдыхом в пришкольных лагерях в первую очередь детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также детей, состоящих на различных видах учета. И самое главное – детей, прибывших из ДНР и ЛНР», – подчеркнула она.

По словам Кашаповой, 18 детей, приехавших из Донбасса, отдохнули в оздоровительном центре «Дуслык» и еще 38 – в пришкольных лагерях дневного пребывания.

«Впереди осенние каникулы. На этот период запланирован отдых 12 780 детей в пришкольных лагерях дневного пребывания и более 5 тыс. детей в профильных сменах», – поделилась она.

Министерством образования и науки Татарстана в этом году организован отдых для более 106 тыс. детей.