Летом в лагерях Татарстана отдохнут почти 15 тыс. казанских школьников

В лагерях Татарстана отдохнут 14,8 тыс. казанских школьников. Городской центр «Ял» посетят почти 5,6 тыс. детей, рассказала на деловом понедельнике председатель Комитета по делам детей и молодежи Казани Алия Загидуллина.

«Отличной особенностью последних лет является социально ориентированный характер летней кампании. Особое внимание уделяется детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, с ограниченными возможностями здоровья, детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой, а также детям участников специальной военной операции. Путевки для таких детей являются бесплатными, то есть полностью оплачиваются из бюджета Республики Татарстан», — отметила докладчица.

Всего летом планируется обеспечить путевки более чем тысяче детей, нуждающихся в особой заботе государства. Организованные группы — воспитанники спортивных школ и других учреждений дополнительного образования Казани — получат 3,7 тыс. путевок.

Для родителей, желающих приобрести путевки индивидуально, продажа начнется 12 апреля в 13.00 на сайте городского центра «Ял». Стоимость путевки составит от 9 тыс. до 18 тыс. рублей за 18-дневную смену, а полная цена путевки от центра «Ял» — от 25,9 тыс. до 31,8 тыс. рублей в зависимости от лагеря. Стоимость путевок в лагеря предприятий Казани составит от 15 тыс. до 50 тыс. рублей за смену. Оплата будет производиться только онлайн.

«В прошлом году в день продажи путевок в 13.00 на сайте центра „Ял” было зафиксировано 20 тыс. пользователей. На продажу была выставлена тысяча путевок. Несмотря на то, что в 2024 году закрылся на капитальный ремонт лагерь „Нармонка”, мы стараемся сохранить количество продаваемых путевок на прежнем уровне, увеличив количество [мест] в лагерях „Заречье” и „Молодежный”», — заключила Загидуллина.