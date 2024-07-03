Летом в лагерях Мамадышского района отдохнут 85 детей бойцов СВО

Бесплатные путевки в детский оздоровительный лагерь «Кама» Мамадышского района наряду с активистами «Движения первых», молодыми волонтерами и ребятами из неблагополучных семей получили дети бойцов, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Такая возможность им предоставилась благодаря программе, принятой по инициативе Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова.

Для ребят в том числе организуют различные активности и мероприятия, чтобы отдых проходил с пользой. Помимо развлечений, дети помогают бойцам – плетут маскировочные сети, участвуют в сборе гуманитарной помощи, делают окопные свечи. Случаются в лагере и неожиданные встречи. Так, к Розалии Яковлевой в гости приехал ее отец.

«В тот день, когда приехал мой папа, наверное, не было человека счастливее меня. Была очень рада видеть его живым и здоровым. В то же время я сильно переживала. Потому что ему сделали операцию на ногу. Я очень горжусь своим отцом, ведь не все осмеливаются добровольно пойти на передовую. А он, собрав все свое мужество в кулак, ушел добровольцем в зону специальной военной операции, чтобы защитить нашу страну и нас», – рассказала девушка.

Всего в летние каникулы в лагерях Мамадышского района отдохнут 85 ребят, отцы которых сейчас защищают Родину на СВО.