Летом в Казани состоится глобальный международный форум молодых дипломатов

В этом году летом, ориентировочно в августе, в Казани впервые состоится глобальный форум молодых дипломатов. Ранее такие мероприятия проходили только в Москве и Сочи. Об этом корреспонденту «Татар-информа» рассказал председатель Совета молодых дипломатов Министерства иностранных дел РФ Константин Колпаков.

«Такие форумы проходят с 2015 года. Они каждый раз посвящены определенной тематике. Мероприятие в Казани будет посвящено текущему состоянию международных отношений, сейчас в них есть много аспектов, таких как неделимость безопасности, вопросы суверенитета и ООН», — отметил собеседник агентства.

По словам дипломата, в прошлом году форум собрал около 160 участников из 60 стран мира.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казанский форум молодых дипломатов стран ОИС примет 35 специалистов из 15 стран.