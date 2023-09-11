Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Летом в Казани при купании в запрещенных местах погибли 13 человек
В столице Татарстана за время купального сезона в необорудованных для купания местах утонули 13 человек, в том числе один ребенок. Об этом сообщил начальник Управления гражданской защиты города Сергей Чанкин на деловом понедельнике в мэрии.
«В связи с установившейся летом жарой купание жителями города производилось во всевозможных местах, где есть вода, в том числе там, где были установлены запрещающие знаки. В результате произошел рост числа погибших в необорудованных местах в летний сезон», — пояснил докладчик.
Причиной гибели людей в восьми случаях стало купание в состоянии алкогольного опьянения, еще четыре случая произошли в темное время суток, а гибель ребенка была вызвана отсутствием должного присмотра за детьми.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа