Летом в Казани при купании в запрещенных местах погибли 13 человек

В столице Татарстана за время купального сезона в необорудованных для купания местах утонули 13 человек, в том числе один ребенок. Об этом сообщил начальник Управления гражданской защиты города Сергей Чанкин на деловом понедельнике в мэрии.

«В связи с установившейся летом жарой купание жителями города производилось во всевозможных местах, где есть вода, в том числе там, где были установлены запрещающие знаки. В результате произошел рост числа погибших в необорудованных местах в летний сезон», — пояснил докладчик.

Причиной гибели людей в восьми случаях стало купание в состоянии алкогольного опьянения, еще четыре случая произошли в темное время суток, а гибель ребенка была вызвана отсутствием должного присмотра за детьми.