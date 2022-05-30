Летом в 29 казанских школах обновят 30 пищеблоков

В течение летнего периода 30 пищеблоков в 29 школах татарстанской столицы подвергнутся ремонту и модернизации. Из бюджета республики на это выделят 297 млн рублей. Об этом на деловом понедельнике рассказала гендиректор Департамента продовольствия и социального питания Казани Рима Мухамедшина.

Она отметила, что в этом учебном году департамент организовывал горячее питание для 158 тыс. школьников Казани. На протяжении года школьникам предоставляли ассортимент из более чем 220 блюд.

«С начала учебного года и до его окончания стоимость питания для учащихся школ осталась неизменной. Удержать цены на прежнем уровне департаменту удалось за счет долгосрочных фиксированных контрактов, больших объемов закупа и оперативного увеличения хранимого запаса по продуктам ажиотажного спроса», - пояснила докладчица.

Она добавила, что на предстоящий летний период запланирован традиционный ремонтный период в школьных столовых. Будет обновлено производственное оборудование, заменена мебель, закуплены посуда и инвентарь.

«Из бюджета республики на эти цели будет выделено 297 млн рублей. На работу по этой программе определили к ремонту 30 пищеблоков в 29 школах. Подготовка к работе, которая стартует 1 июня, уже идет полным ходом», - сообщила Рима Мухамедшина.

Она добавила, что вложения из собственных средств департамента составят 60 млн рублей.

«За 4 года на модернизацию пищеблоков из республиканского и муниципального бюджетов, а также за счет средств департамента, будет вложен 1,1 млрд рублей», - резюмировала Рима Мухамедшина.

