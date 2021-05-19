Летом столицу Татарстана украсят лебеди, аисты и Чеширский Кот из цветов

Основные магистрали, парки и скверы Казани украсят этим летом 66 разнообразных фигур. Среди них будут бутсы, лебеди, баобаб, аисты, мяч и другие объекты, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

«Специалисты „Горводзеленхоза“ приступили к оформлению объемных цветочных скульптур. В среднем на украшение цветами одной фигуры требуется до пяти дней. Так, в конце прошлой недели началась работа над скульптурой “Мяч и бутсы“ у Дворца водных видов спорта. В ее оформлении будет использовано 14,4 тыс. цветов», — сказано в сообщении.

Для каждой фигуры существуют определенные нормативы посадки. К примеру, на скульптуре «Бутсы и мяч» на каждый квадратный метр необходимо высадить по 200 цветов. Далее специалисты дополняют почти готовую фигуру клумбы в виде пчелиных сот, высаживают красные, белые, фиолетовые петуньи и голубые агератумы.

Цветочные композиции на улицах нуждаются в тщательном уходе. Их нужно поливать четыре раза в день, при необходимости удалять сорняки. При хорошем уходе скульптуры простоят до октября, на зиму их укроют защитной сеткой.

Цветочные фигуры в скором времени можно будет встретить по всему городу. Замысловатые арки украсят улицы Парина, шары появятся около стен Казанского Кремля, «аистов» поставят в Советском районе. Сказочная композиция из Алисы, Чеширского Кота и Белого Кролика будет возведена на площадке перед театром кукол «Экият». Объемная фигура «Мир в твоих руках» появится у речного порта.