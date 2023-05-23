Летом школьники из Татарстана соберутся на фестивале «Дети Галактики»

В летнюю оздоровительную кампанию для школьников из Татарстана будут организованы военно-патриотические смены, откроются специализированные палаточные лагери-спутники, пройдет фестиваль «Дети Галактики» и форум «Сэлэт». Об этом сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков на брифинге в Кабинете министров РТ.

Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания детей и молодежи открылся в мае в Татарстане в рамках реализации федерального проекта. Летом для школьников здесь будут организованы три военно-патриотические смены.

«В летний каникулярный период совместно с центром запланированы три профильные военно-спортивные смены. Одна из них пройдет в лагере „Чайка“ в Высокогорском районе и две — в центре „Патриот“ в Казани, в которых отдохнут 900 детей. Всего по республике силами республиканского центра „Патриот“ летом будет организован отдых для 3 тыс. подростков», — сказал он.

Для ребят будут работать военно-патриотические палаточные лагеря в восьми районах республики — Апастовском, Мензелинском, Нурлатском, Пестречинском, Нижнекамском, Азнакаевском, Чистопольском и Высокогорском.

Кроме того, в этом году будут организованы традиционные смены для детей, состоящих на профилактическом учете, они пройдут под названием «Дети Галактики». 890 детей из 42 районов отдохнут в палаточных лагерях и 200 детей станут участниками семидневного республиканского фестиваля палаточных лагерей «Дети Галактики», который пройдет в августе. Место для его проведения сейчас определяется.

«Палаточные лагери приобретают все большую популярность у подростков», — заметил Садыков.

Самый большой палаточный лагерь будет организован в рамках форума «Сэлэт». Совместно с Департаментом по развитию природных территорий и экотуризма Фонда Института развития городов РТ регион приступил к разработке новых проектов специализированных палаточных лагерей в формате глэмпингов и кемпингов. Также будут организованы палаточные лагери на базе стационарных, или так называемые лагери-спутники. Питаться дети будут при этом в стационарной столовой.

«Этим летом лагерь-спутник палаточного типа откроется в детском лагере „Пионер“ в Зеленодольском районе», — заметил спикер.

В дальнейших планах — открытие глэмпинга этнокультурного типа в детском лагере «Мирас» и эколого-туристической направленности «Пионер. В середине июня на территории оздоровительного лагеря «Байтик» благодаря гранту Министерства по делам молодежи РТ состоится первый республиканский фестиваль палаточных лагерей для 150 участников, организуемый исполнительным комитетом Высокогорского района при поддержке Республиканского центра «Лето».