Летом половина родителей Казани регулярно дает детям деньги на карманные расходы

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Во время летних каникул почти половина родителей в столице Татарстана регулярно дают детям карманные деньги. При этом школьники предпочитают тратить их на мороженое, напитки и сладости, а также на развлечения. Это следует из исследования, проведенного компанией «Альфа-Деньги» (имеется в распоряжении «Татар-информа»).

В летний период регулярно выделяют карманные деньги своим детям 47,4% казанских родителей. Еще 28,6% поступают таким образом только по просьбе, а 24%, как правило, дают деньги на конкретные покупки или развлечения.

При этом 71,4% опрошенных родителей выделяют детям до 500 рублей в день. От 500 до 1000 рублей ежедневно дают ребенку 17,1%, а у 11,4% размер выделяемой суммы зависит от ситуации.

Самой популярной категорией трат карманных средств предсказуемо оказались мороженое, напитки и сладости – их упомянули 80,6% школьников. Более половины, 54,3%, вспомнили о развлечениях: кино, аттракционах и прочих активностях.

В число значимых категорий расходов также вошли кафе и фастфуд (о них сказали 32,6% детей), игры и внутриигровые покупки (24,6%), одежда и аксессуары (28,6%) и подарки друзьям (20,6%). При этом учащиеся во время летних каникул не всегда тратят все полученные деньги: более половины, 58,9%, откладывают часть средств*.

Если денег на желаемое не хватает, большинство детей обращаются за дополнительной помощью к родителям (в этом признались 45,1% опрошенных школьников) или используют собственные накопления (24%). Реже они отказываются от покупки (13,1%) или пытаются заработать самостоятельно (10,3%)*.

Необходимо отметить, что зачастую родители воспринимают карманные деньги как инструмент финансового воспитания. Большинство считает, что они помогают детям научиться копить (68%), планировать траты (61,1%) и ответственнее относиться к покупкам (60,6%)*.

При этом родители положительно относятся к первым попыткам детей самостоятельно заработать. В частности, 46,3% отметили, что начинать подрабатывать можно в 16–17 лет, а 31,4% считают наиболее подходящим для старта трудовой карьеры еще более ранний возраст – 14–15 лет.

*При ответе на данный вопрос респонденты могли выбрать не один, а несколько вариантов.