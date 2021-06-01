Летом по программе «1001 удовольствие» туристов принимают 10 районов Татарстана

В летний сезон туристов по программе «1001 удовольствие за выходные» принимают десять районов Татарстана. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Казани председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«В Татарстане столько интересных мест, куда можно ездить каждые выходные, каждую неделю. Мы призываем жителей республики путешествовать по Татарстану. Для этого работает программа «1001 удовольствие за выходные». В каждые выходные можно отправиться по одному из десяти маршрутов. Это отдельные туры, принцип путешествий у них одинаковый, входит одинаковый набор услуг: экскурсионная программа, проживание, питание и масса развлечений», - сказал он.

В летнем турсезоне 2021 года в программе принимают участие Великий Болгар, Чистополь, Елабуга, Мамадышский, Сабинский, Камско-Устьинский, Рыбно-Слободский, Арский, Кукморский и Алексеевский районы. Гостям предлагается насыщенная программа, комфортное проживание и качественное питание. Одновременно за одни выходные районы республики могут принять у себя около 600 человек. Стоимость тура составляет 2,2 тыс. рублей за одного человека. В тур включена экскурсионная программа, входные билеты в объекты туристского показа, услуги экскурсовода, проживание одну ночь в гостинице и трехразовое питание.