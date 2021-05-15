Летом по ночной Казани начнет курсировать трамвай с театральной постановкой в салоне

В начале июня Казанский ТЮЗ совместно с «Метроэлектротранс» готовится запустить экспериментальный спектакль, действие которого будет происходить в специально декорированном для этого трамвае кольцевого маршрута №5А. О новаторском проекте «Ночной трамвай» «Татар-информ» рассказал главный режиссер Казанского ТЮЗа Радион Букаев.

«Современный театр пытается расширять границы своих выразительных средств – мы можем наблюдать спектакли, где угодно. Возникла идея сделать спектакль в трамвае. Он будет идти в позднее вечернее время – когда трамваи закончат ходить по маршруту, то есть примерно с 23 часов. Поэтому он и называется “Ночной трамвай”. Главный герой – мотоциклист, который живет в Казани. Этот молодой человек волею судьбы заточен в этот трамвай и пытается из него выйти», – сообщил режиссер.

Примерно за час и 15 минут трамвай проследует по своему привычному кольцевому маршруту, но со стартом и финалом на остановке «Станция метро “Проспект Победы”» и сделав всего две остановки, как отмечается в анонсе на сайте ТЮЗа, «для художественного воплощения».

«Спектакль будет начинаться не в центре города и заканчиваться не в центре города. Мы таким образом пытаемся расширить культурную Казань. Казань – это не только Кремль и улица Баумана, это гораздо больше, и мне кажется, отдаленным районам тоже нужно уделять внимание», – подчеркнул Радион Букаев.

Постановка будет представлять собой аудиоспектакль-променад, однако, не просто аудиоэкскурсию по ночной Казани, а именно спектакль, голосовые роли в котором исполнила треть труппы Казанского ТЮЗа, в том числе старейшая его актриса Елена Калаганова. При этом экскурсионный момент в спектакле будет весьма выражен, признался собеседник агентства, – привязка к Казани будет максимальной.

«Зрителей будет немного в одном трамвае – 21 человек, выходить из трамвая они не будут. Каждый получит наушники: в аудиоспектакле будет звучать что-то про город, будет развиваться история главного героя и его взаимоотношения с друзьями и с мамой. Текст сценария написала Зоя Рутер (организатор театральной лаборатории «Город АРТ-подготовка», проходящей в Казани с 2014 года – прим. Т.-и), а идея и основная фабула принадлежат театральному продюсеру Евгении Карпаниной, которая планировала ставить этот спектакль в других городах. Мы сочиняли его в Краснодаре (до Казани Букаев был главным режиссером создаваемого Театра Защитника Отечества в Краснодаре – прим. Т.-и). Там это не случилось, решили запустить его в Казани», – рассказал Радион Букаев, поставивший в России уже пять спектаклей-променадов.

Специально для спектакля салон одного из 20 трамваем маршрута №5А будет оформлен художником Надеждой Ивановой. Вагон останется вагоном, но тем, в котором живет главный герой-мотоциклист и умещается вся его жизнь. Причем обстановка ночного спектакля будет оставаться в вагоне и в дневное время, когда тот будет курсировать по привычному городскому маршруту с пассажирами и всеми остановками.

«Если не будет никаких катаклизмов, премьеру планируем на начало июня. Пока в планах запустить этот спектакль и чтобы он шел два раза в неделю – в пятницу и в субботу. Дальше мы посмотрим, как он будет идти летом. Мы живем, как в старой сказке, по принципу: одну ягодку беру, на другую смотрю, третью примечаю, четвертая мерещится. Если мы поймем, что спрос серьезный и огромное количество людей хотят попасть в трамвай и послушать спектакль, то мы осенью его оставим», – анонсировал главный режиссер.

Билеты на аудиоспектакль-променад предполагается сделать электронными с возможностью приобретения на сайте Казанского ТЮЗа. Примерная стоимость постановки «Ночной трамвай», по словам Букаева, составит 800 – 1000 рублей.