«Мы вторые по показателям в ПФО»: криминалистическая служба РТ рассказала о работе

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

В 2024 году Экспертно-криминалистическая служба Татарстана заняла 12 место среди 84 региональных подразделений МВД России по цифровым показателям, а также стала второй в Приволжском федеральном округе. Об этом рассказали сегодня на пресс-конференции, посвященной деятельности Экспертно-криминалистического центра МВД по РТ.

«Мы решаем очень много задач: от осмотра мест преступлений до проведения экспертиз. Мы участвуем в государственной геномной и дактилоскопической регистрациях. За последние пять лет добавили 25 новых должностей. Мы укомплектованы по новым технологиям», – рассказал начальник Экспертно-криминалистического центра МВД по Татарстану Анас Мухаметзянов.

В прошлом году специалисты службы провели свыше 20 тысяч экспертиз по уголовным делам и около 10 тысяч исследований, что позволило получить важные данные для раскрытия множества преступлений. Было зафиксировано 2848 совпадений, существенно ускоривших расследование дел.

«Мы еще ни разу не ошибались, это о многом говорит», – подчеркнул начальник центра.

Он также отметил, что сотрудниками ведомства ведется активная разработка новых технологий борьбы с злоумышленниками. Так, в казанском аэропорту начнут проверять мигрантов по биометрии.

«Для этого нам необходимо привлечь сотрудников и закупить оборудование. Хорошим примером стала Москва, где подобная экспертиза в аэропорту помогла выявить иностранных граждан, которые нарушали закон и находились в розыске. Все зависит от потока мигрантов, но в теории в течение суток после экспертизы мы должны будем поставить гражданина на миграционный учет», – рассказал начальник Экспертно-криминалистического центра МВД по РТ.

По его словам, успех татарстанской Экспертно-криминалистической службы помог новым регионам решить проблему с отсутствием лабораторий.

«Наш сотрудник работал в Луганске. Там с его участием по нашему проекту построили такую же лабораторию, как в Татарстане. Сейчас планируется строительство еще в двух регионах», – рассказал Анас Мухаметзянов.

В результате кропотливой работы экспертов удалось разработать надежные методы определения наиболее распространенных синтетических и других, «дизайнерских» наркотиков, продаваемых под видом солей для ванн и подкормки для цветов. В лаборатории специальных видов экспертиз имеется возможность исследования любых видов наркотических средств.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Летом к нам в лабораторию чаще попадают растения, зимой – синтетические наркотики. Это связанно с периодом созревания наркотических растений», – рассказала сотрудница лаборатории.

Татарстанская служба также лидирует по числу освоенных экспертных направлений, проводя 49 из 52 возможных видов исследований. Наибольшей популярностью пользуются специальные виды экспертиз, включая компьютерные, фоноскопические, взрывотехнические и другие.