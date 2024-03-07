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Летом Казань украсят более 1 млн саженцев
В теплицах «Горводзеленхоза» уже стартовала подготовка растений, которыми украсят Казань летом. Как сообщили в Комитете внешнего благоустройства столицы РТ, каждый год более 1 млн саженцев отправляется отсюда на улицы города.
«Ближе к лету крошки-петунии расцветут и поселятся в двух тысячах кашпо, суккуленты станут частью двадцати объемных композиций, бегонии будут встречать нас в любимых парках и скверах. А еще ценерарии, бархатцы, герань, сальвия, георгины — больше 20 видов растений появляются на свет здесь с любовью и вниманием», — говорится в сообщении.
фото: Комитет по благоустройству Казани
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