Летом Казань украсят более 1 млн саженцев

В теплицах «Горводзеленхоза» уже стартовала подготовка растений, которыми украсят Казань летом. Как сообщили в Комитете внешнего благоустройства столицы РТ, каждый год более 1 млн саженцев отправляется отсюда на улицы города.

«Ближе к лету крошки-петунии расцветут и поселятся в двух тысячах кашпо, суккуленты станут частью двадцати объемных композиций, бегонии будут встречать нас в любимых парках и скверах. А еще ценерарии, бархатцы, герань, сальвия, георгины — больше 20 видов растений появляются на свет здесь с любовью и вниманием», — говорится в сообщении.

фото: Комитет по благоустройству Казани