Летом Казань примет более 100 спортивных соревнований для любителей и профессионалов

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В Казани летом пройдет более 100 соревнований как для профессиональных спортсменов, так и для любителей. Об этом на деловом понедельнике рассказал руководитель Комитета по физической культуре и спорту Линар Гарипов.

11 и 12 мая в городе состоится юбилейный Х Казанский марафон, для участия в котором зарегистрировались порядка 30 тысяч жителей и гостей города. В первый день соревнований состоятся забеги на 3 км и 10 км, во второй день на дистанциях 21 и 42 км сильнейшие атлеты страны будут бороться за звание чемпиона России. Для зрителей на протяжении всей дистанции забега организуют 66 точек, где они смогут поддержать своих фаворитов.

16 мая на стадионе «Трудовые резервы» запланирован торжественный парад закрытия «Игр долголетия». Соревнования с участием более 2 тыс. казанских пенсионеров стартовали в октябре минувшего года. В них вошли 10 дисциплин: плавание, волейбол, футбол, настольный теннис, дартс, легкоатлетический кросс, лыжные гонки, шахматы, скандинавская ходьба и ГТО.

19 мая казанцы присоединятся к самому масштабному забегу России на 3,5 тыс. км. Всего в нем примут участие 150 тыс. человек из 85 городов страны.

23 мая на стадионе «Мотор» состоится открытие городского этапа Всероссийских соревнований «Кожаный мяч». Сейчас же на площадках города уже начались игры летнего первенства города по футболу среди 159 команд спортивных школ. В турнире принимают участие дети от 8 до 18 лет.

С 12 по 23 июня в спортивной столице соберутся лучшие спортсмены из более 70 стран мира, чтобы принять участие в спортивных играх БРИКС. Как отметил Линар Гарипов: «Все наши [казанские] спортивные школы будут активно задействованы в этом масштабном событии в качестве судей, организаторов и волонтеров». На 18 объектах пройдут соревнования по 21 олимпийской дисциплине и девяти неолимпийским видам спорта.

25 июня Казань примет международные соревнования для лиц с синдромом Дауна «Победим вместе». «Солнечные» дети будут соревноваться в разных дисциплинах в спортивном комплексе «Буревестник».

27 июля в городе состоится забег «Ночная Казань», маршрут которого проходит по Кремлевской набережной.

10 августа в Казани запланирована масштабная спортивная программа, приуроченная ко Дню физкультурника. В этом году праздник пройдет в экстрим-парке «Урам», Центре пляжных видов спорта и на стадионе «Трудовые резервы».

Помимо этого, в нынешнем году увеличат количество тренировочных мест программы «Спорт у дома», где будут проводиться тренировки и зарядки с профессиональными фитнес-тренерами. Кроме того, в городе вскоре стартует летний сезон соревнований по дворовым видам спорта «Чемпионы нашего двора». Расписание соревнований и тренировок опубликуют в социальных сетях профильного комитета и проекта «Спорт у дома».