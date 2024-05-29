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Летом из Казани в Нижневартовск запустят прямые авиарейсы
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Фото: © «Татар-информ»
В летнюю навигацию запустят прямые авиарейсы из столицы Татарстана в Нижневартовск и обратно — длительность полета составит два с половиной часа. Об этом сообщает пресс-служба казанского аэропорта.
Самолеты будут отправляться из Казани по понедельникам в 01:00, по пятницам — в 00:55, из Нижневартовска — в 06:50 (в оба дня). Рейсы будут выполняться на комфортабельных ВС Airbus A321neo с компоновкой 218 пассажирских мест.
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