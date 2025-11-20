Летом и осенью в Казани 128 кафе и ресторанов установили бесплатные веранды

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В летний и осенний периоды этого года 128 кафе и ресторанов установили свои летние веранды на муниципальной земле в Казани бесплатно. Это на десять объектов больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба мэрии Казани, приводя информацию Комитета потребительского рынка города.

Бесплатная установка веранд на муниципальной земле для владельцев кафе и ресторанов действует с 2020 года. Эта мера поддержки малого и среднего бизнеса была введена мэром Казани Ильсуром Метшиным. В 2025 году льготный период был продлен, что позволило большему числу предприятий воспользоваться инициативой.

По данным Комитета, введение льготы положительно сказалось на развитии городской индустрии общественного питания. До 2019 года в Казани функционировало 50 веранд. В 2020 году их число увеличилось до 84, к 2024 году достигло 118. В начале лета 2025 года в городе работали 123 веранды, а еще пять открылись в течение активного сезона.