Летом число вагонов в поездах Казань – Йошкар-Ола увеличат до двух

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В летний период число вагонов в пригородных поездах сообщением Казань – Йошкар-Ола – Казань увеличат до двух. Об этом сообщает пресс-служба компании «Содружество».

В частности, с 1 мая по 27 сентября количество вагонов увеличится у поезда №6383 Казань – Йошкар-Ола, который отправляется в 14.30 ежедневно.

Кроме того, с 2 мая по 28 сентября в составе двух вагонов будет курсировать поезд №6382 Йошкар-Ола – Казань, который отходит от вокзала каждый день в 7.39.