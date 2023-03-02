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Экономика 2 марта 2023 18:02

Летом ЦБ представит новые банкноты номиналом 1 000 и 5 000 рублей

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Банк России намерен представить летом банкноты номиналом 1 000 и 5 000 рублей с новым дизайном. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя ЦБ Сергея Белова.

«Модернизированные банкноты будут иметь улучшенный дизайн... совершенный защитный комплекс, будут более износоустойчивые», – рассказал Белов на встрече регулятора с банкирами, организованной Ассоциацией банков России.

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