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Летом ЦБ представит новые банкноты номиналом 1 000 и 5 000 рублей
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Банк России намерен представить летом банкноты номиналом 1 000 и 5 000 рублей с новым дизайном. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя ЦБ Сергея Белова.
«Модернизированные банкноты будут иметь улучшенный дизайн... совершенный защитный комплекс, будут более износоустойчивые», – рассказал Белов на встрече регулятора с банкирами, организованной Ассоциацией банков России.
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