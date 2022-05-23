Летом более 29 тыс. казанских школьников отдохнут в пришкольных и загородных лагерях

В Казани завершаются приготовления к летней оздоровительной кампании для подрастающего поколения. Организованным отдыхом в этот период планируется охватить 29,4 тыс. детей, 13,5 тыс. из которых отправятся в загородные лагеря. Об этом на деловом понедельнике рассказала и. о. председателя Комитета по делам детей и молодежи столицы РТ Светлана Миронова.

Она отметила, что совсем немного времени осталось до летних каникул, поэтому сейчас стартовала активная подготовка к летней оздоровительной кампании. Ее цель – сделать все возможное, чтобы детский лагерь был зоной комфорта, воспитания и развития.

Первая смена в загородных оздоровительных лагерях стартует уже 1 июня. В этом году традиционно организаторы отдыха сделают упор на безопасность детей, профессионализм кадров, а также открытость и доступность для различных групп населения города.

«В 2022 году в детских лагерях отдохнут 41,5 тыс. казанских школьников. В летний период организованным отдыхом будут охвачены 29,4 тыс. человек, из них в загородных лагерях побывает 13,5 тыс. детей», – сообщила докладчица.

По словам Мироновой, летом 2022 года казанские дети смогут отдохнуть в 23 загородных оздоровительных лагерях, а также на площадках 156 пришкольных лагерей. В общей сложности пройдут 87 смен различной направленности.

«Общий объем летней оздоровительной кампании в Казани составит порядка 359 млн рублей», – заключила Светлана Миронова.

