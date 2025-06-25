«Лето в Татарстане» представит свою площадку на VK Fest

Проект «Лето в Татарстане», запущенный по инициативе Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова, представит специальную площадку на фестивале VK Fest. Для гостей организуют зону отдыха с мягкими пуфами и удобными лежаками и пригласят попробовать силы в огромной игре «Дженга».

«Мы продумали площадку, которая будет одинаково интересна детям и взрослым. Фестиваль будет идти на протяжении нескольких часов, и наша площадка станет тем местом, где можно будет отдохнуть между выступлениями любимых артистов, и, главное, почувствовать особую атмосферу "Лета в Татарстане"», - рассказала директор Института развития городов Наиля Зиннатуллина.

Также на площадке будут проходить арт-интерактивы. Вместе с Арт-резиденцией «Реактор» гости фестиваля смогут создать большой тафтинговый ковер.

Напомним, фестиваль VK Fest состоится 29 июня на площадки у Центра семьи «Казан». На сцене выступят Юлия Савичева, Комната культуры, ХЛЕБ, Элвин Грей, ZOLOTO, Три дня дождя, Баста. Кроме того, впервые в истории фестиваля будет работать национальная сцена «Идель» с композициями от татарских исполнителей.