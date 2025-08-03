«Лето в Татарстане»: Праздник дружбы и «Праздник двора на Ура!» провели в Челнах

Праздник дружбы состоялся в парке культуры и отдыха поселка ГЭС Набережных Челнов. Мероприятие прошло в рамках республиканского проекта «Лето в Татарстане» и собрало жителей Комсомольского района и гостей города.

С приветственным словом к участникам обратились заместитель руководителя Исполнительного комитета Винер Харисов, глава администрации Комсомольского района Ленар Ахметзянов и депутат городского Совета Тагир Сунгатуллин.

«В городе продолжается строительство социальных объектов. В ближайшее время откроется новая школа – третья по счету в Замелекесье. Уже подано полторы тысячи заявлений от родителей», – сообщил Винер Харисов.

Он также отметил, что в Комсомольском районе идёт капитальный ремонт школы искусств, а все объекты сдаются в срок несмотря на сложные экономические условия.

Праздничную атмосферу поддержали творческие коллективы городского культурного центра «Эврика». Для детей были организованы интерактивные игры и конкурсы.

Как сообщили организаторы, только в Комсомольском районе в этом году в рамках проекта «Лето в Татарстане» запланировано более 30 дворовых праздников.

Центральный район Набережных Челнов также присоединился к республиканскому проекту «Лето в Татарстане» – праздничную эстафету подхватили во дворе дома 11/09. Здесь прошел яркий и душевный «Праздник двора на Ура!» с конкурсами, танцами, песнями и живым общением соседей.

С приветственным словом к участникам обратились глава Центрального района Фидарис Хабибуллин и депутат Городского Совета Марат Мухамадеев. Они поблагодарили активных жителей 11 микрорайона за участие в жизни района и вручили благодарственные письма.

Для гостей праздника была подготовлена концертная программа. Специальным гостем стал популярный татарский певец, обладатель премий «Алтын Барс» и «Болгар радиосы» Ринас Ахметов.

Организаторами выступили активисты микрорайона и председатель ТОС «11 комплекс» Лейсан Мустаева. Благодаря их усилиям двор на один вечер превратился в площадку добрососедства и дружбы.

1 июня Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов дал официальный старт проекту «Лето в Татарстане», который объединяет все ключевые культурные и спортивные события городов и районов республики. В афише – концерты, тренировки, турниры, лекции, велопрогулки и другие активности, среди которых каждый найдет что-то по интересам, дате и месту проведения.

Все мероприятия проходят на свежем воздухе – в том числе в парках и общественных пространствах, обновлённых по инициативе руководства республики.