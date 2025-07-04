«Лето в Татарстане» откроет площадку с «колесом фортуны» на Ивана Купалу в Зеленодольске

В эту субботу, 5 июля, в Зеленодольске отметят один из самых ярких и атмосферных праздников лета – Ивана Купалу. В парке «Березовая роща» откроется брендированная площадка проекта «Лето в Татарстане», созданного по инициативе Раиса РТ Рустама Минниханова.

В одной из самых красочных локаций фестиваля гости смогут познакомиться с общественными пространствами республики, отдохнуть и попробовать угощения местных производителей. В интерактивной зоне проекта всех желающих будут ждать настольные игры, фотобудка для памятных снимков, а также «колесо фортуны» с изображениями благоустроенных территорий Татарстана. Покрутив его, можно будет отправить открытку с вдохновляющими видами республики друзьям и родным по всей стране.

Местом празднования станет обновленный парк «Березовая роща», благоустроенный в 2020–2022 годах в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и Программы развития общественных пространств Татарстана. На его территории появились большая инклюзивная детская площадка, спортивная зона, прогулочные дорожки, смотровая площадка, павильон и зеленые беседки. Парк стал одним из 422 объектов, преображенных за десять лет действия республиканской программы.

Ранее зона «Лета в Татарстане» уже успешно работала на фестивале VK Fest, прошедшем в Казани. Там она собрала тысячи участников – жители и гости столицы РТ делились летними планами, делали фото и получали символические подарки от проекта.

«Проект «Лето в Татарстане», созданный как агрегатор событий, всё активнее выходит в городские и районные пространства. Добрая, позитивная зона, которую мы разработали, уже подарила много эмоций на VK Fest – и мы рады продолжить это в Зеленодольске», – заметила директор Института развития городов Татарстана Наиля Зиннатуллина.

Фестиваль Ивана Купалы в Зеленодольске станет настоящим погружением в народные традиции. Гостей ждут плетение венков, хороводы, старинные обряды, ярмарка, мастер-классы и новое для праздника развлечение – сенный городок. Завершит вечер концерт: на сцену выйдут белорусская группа «Песняры» и фолк-коллектив POLE.

Начнется мероприятие 5 июля в 16 часов в парке «Березовая роща».