«Лето в Татарстане»: на Голубых озерах пройдут мастер-классы и велоэкскурсия

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Серия бесплатных мастер-классов от сообщества «Экологично», а также тематические мастер-классы пройдут этим летом на территории у Большого Голубого озера в столице Татарстана. Об этом сообщила сегодня руководитель Дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Запланирована серия бесплатных мастер-классов и спортивно-оздоровительных мероприятий. 21 июня запланирована велоэкскурсия от Большого Голубого до Малого озера. 5 июля пройдет сплав на катамаранах вдоль реки Казанки», – рассказала она.

Позднее, 18 июля, состоится экскурсия на тему «Голубые озера: вчера, сегодня и завтра». Кроме того, возможны незапланированные мероприятия.

«Вся программа будет опубликована на сайте leto2025.tatar в рамках большой программы «Лето в Татарстане», – отметила Латыпова.

Куратор территории Малых Голубых озер от ГБУ «Учебно-опытный Пригородный лесхоз» Алина Крашенникова добавила, что на Малом Голубом озере также будут проводить экскурсии в выходные дни.

Так, 13 июля и 17 августа здесь пройдут мастер-классы по скандинавской ходьбе, 5 июля состоится мастер-класс по созданию травяного чая. 28 июня, 20 июля и 9 августа будут организованы мастер-классы по изготовлению свечей из воска и сухоцветов. 23 августа состоится мастер-класс по изготовлению обложки на паспорт из полиэтиленовых пакетов, а 27 сентября – мастер-класс по созданию скворечников для птиц и наполнению кормушек.

Программа «Лето в Татарстане» стартовала с 1 июня по инициативе Раиса РТ Рустама Минниханова. Она продлится все лето и захватит часть сентября. Планируется насыщенная событийная повестка – от спортивных турниров и концертов до выставок, праздников двора, фестивалей добрососедства и семейных мероприятий.