Лето в Татарстане: «Мураками» станет хедлайнером концерта на Гонке героев в Менделеевске

Девятого августа в Менделеевске состоится одно из самых масштабных событий лета – Гонка героев «Битва эпох. Часть 2», которая пройдет в рамках республиканского проекта «Лето в Татарстане». Это уже четвертая по счету гонка в городе. В этом году она приобретет новый статус – этапа Кубка России по гонке с препятствиями, который доверила провести Федерация гонок с препятствиями.

Менделеевск остается единственным малым городом в России, принимающим соревнования такого уровня. В 2024 году в мероприятии приняли участие 234 корпоративные команды, а число зрителей превысило 10 тыс. человек. В этом году организаторы отмечают удвоенное количество заявок от предприятий Татарстана и других регионов страны – Гонка героев может побить собственный рекорд.

По словам руководителя исполкома Менделеевского района Роберта Искандарова, Гонка героев стала настоящим символом событийного туризма в городе.

«Это не просто спортивное событие, а одно из самых эффективных мероприятий для развития территории. Получить право провести Кубок России – это высокая оценка уровня организации и доверие к Менделеевску», – сказал он.

В завершение гонки зрителей традиционно ждет большой рок-концерт. В этом году хедлайнером станет популярная группа «Мураками». Кроме того, в концертной программе примут участие коллективы «Прогульщики», «ПРОСТОР», «Жан Клод Ван Гог». Завершит музыкальный вечер акустический сет под гитару от Тимура Валеева.

Вход на концерт свободный. Мероприятие ориентировано на зрителей всех возрастов – на площадке будут работать зоны активности, мастер-классы, точки питания, выступления творческих коллективов.

«Организуя Гонку героев, мы смотрим на нее не только как на спортивное событие, но и как на большой праздник с мастер-классами, рок-концертом, выступлениями коллективов местных и татарстанских. Это идеальное открытие августовской афиши проекта "Лето в Татарстане", где зрители погружаются и в спорт, и в культуру, и в народное творчество на одной площадке», – резюмировал гендиректор АО «Аммоний» Дмитрий Макаров.