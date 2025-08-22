Лето в Татарстане: медовый фестиваль, сражения на «Соколке» и цирк на Черном озере

Татарстан встречает выходные яркими событиями: в Верхнем Услоне на фестивале «Соколка» будет реконструировано историческое сражение, медовый фестиваль «Пчелино» в Агрызе порадует сладкими угощениями, а GALA Circus Fashion Show на Черном озере соединит цирковое искусство и моду. Самые интересные мероприятия выходных – в материале «Татар-информа».





Исторический фестиваль «Соколка» в Верхнем Услоне

В Верхнеуслонском районе 23 и 24 августа пройдет исторический фестиваль «Соколка-2025». За шесть лет его посетили уже более 20 тыс. человек. В этом году мероприятие соберет более 150 реконструкторов из разных регионов страны, сообщают организаторы.

Фестиваль предложит гостям погрузиться в разные эпохи – от времен варягов и стрельцов до мушкетеров и событий Первой мировой войны. Каждый, независимо от возраста, найдет для себя что-то интересное. Так, например, запланированы площадки танцев 30–40-х годов XX века, кинопалатка, театральное фехтование.

Помимо прочего, будут организованы фуд-корт и ремесленные мастер-классы, а также установят винтажный фотосалон с мгновенными отпечатками на специальном паспарту.

Отдельной частью программы станет лекторий. В субботу на главной сцене Ильдар Гатауллин расскажет о татарском костюме XIX века, Владислав Хабаров проведет лекцию о боях за Казань, а Алексей Исаев расскажет о снабжении армий боеприпасами в Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войнах. Также исследователь традиционного костюма Ильдар Гатауллин поведает о «живом музее» татарской одежды.

В первый день «Соколки», 23 августа, на главной сцене выступит хедлайнер фестиваля – группа «Медвежий угол». В течение двух дней гости также смогут услышать выступления вокального ансамбля «Грильяж», Наргиза Юзмухаметова, студентов Казанского музыкального колледжа имени Аухадеева, певицы Kris Tina и квартета «Ярмарка».

Кульминацией фестиваля станет реконструкция сражения на Каховском плацдарме, которая пройдет 24 августа в 15:00. В основе сценария – эпизоды боев между соединениями Красной Армии и частями Русской армии Врангеля, с особым вниманием к вкладу Казанской ударно-огневой бригады. На поле выйдут пехота, кавалерия, артиллерия и бронетехника.

Вход на фестиваль – свободный.

Этнокультурный фестиваль «Керхи сара» в деревне Канаш

В субботу, 23 августа, Верхнеуслонский район также приглашает гостей на чувашский этнокультурный фестиваль «Керхи сара» в деревне Канаш. Начало – в 11:00 на центральной площади.

Гостей ждут выступления фольклорных коллективов, которые подарят атмосферу народного праздника и познакомят с чувашскими традициями.

На фестивале можно будет попробовать свои силы в ремеслах на мастер-классах и интерактивных площадках. Также откроется выставка декоративно-прикладного искусства, где можно будет увидеть работы местных мастеров и узнать больше о культуре Чувашии.

Для детей подготовят отдельную площадку с играми и развлечениями. Также гостей ждет дегустация национального напитка «сăра» и ярмарка местного меда. Каждый желающий сможет попробовать блюда чувашской кухни и познакомиться с традициями региона.

Медовый фестиваль «Пчелино» в Агрызе

Также в эту субботу, 23 августа, парк «Орешник» в Агрызе превратится в настоящую медовую столицу: здесь пройдет экофестиваль «Пчелино». Мероприятие состоится в рамках проекта «Лето в Татарстане», инициированного Раисом РТ, и обещает собрать жителей города и гостей всех возрастов.

Программа фестиваля рассчитана на целый день – с 10:00 до 16:00 – и включает музыку, дегустации, конкурсы и развлечения. На главной сцене выступят Ландыш Нигматжанова и Фарит Таишев, а вести праздник будет известный татарстанский певец, юморист и ведущий Абри Хабриев.

Центром праздника станет медовая ярмарка: здесь можно будет приобрести натуральный мед и продукты пчеловодства, попробовать медовые угощения и традиционный медовый торт.

Кроме музыки и ярмарки гостей ждут научное шоу с увлекательными экспериментами, конкурс детских тематических костюмов и розыгрыш лотереи. Для маленьких участников будут работать интерактивные зоны и фотобудки, где можно будет сделать памятные снимки.

В течение дня все желающие смогут участвовать в конкурсах и голосовать за любимый мед. Торжественное открытие состоится в 11:00, но площадки начнут работать с 10:00.

GALA Circus Fashion Show на Черном озере

23 августа парк «Черное озеро» в Казани станет площадкой для GALA Circus Fashion Show, приуроченного к 135-летию Казанского государственного цирка. Бесплатное фешен-шоу под открытым небом объединит моду, цирковое искусство и танец. Показ продлится с 20:00 до 21:30.

Выбор места проведения шоу не случаен: именно в районе Черного озера находился первый стационарный цирк Казани. Организаторы GALA Fashion Show решили отдать дань истории и построили подиум прямо на воде, что станет одной из главных особенностей мероприятия.

На подиуме встретятся мир моды и цирка. Показ будет выполнен в стиле Circus Core, где эстетика циркового искусства переплетается с яркими дизайнерскими решениями. В создании визуальной концепции участвуют известные представители казанской фешен-индустрии – фотограф Дилюс Шайхвалеев и стилист Виктория Гец.

На сцену GALA Circus Fashion Show выйдут артисты Казанского цирка, а завершит вечер танцевальный перформанс, подготовленный совместно с хореографом Дмитрием Феклиным.

Организаторы предупреждают о возможных изменениях в программе из-за погодных условий и советуют следить за актуальной информацией в социальных сетях Дирекции парков и скверов Казани.

День нефтяника в Лениногорске

Также в субботу, 23 августа, сразу несколько важных событий отметит Лениногорск: День нефтяника, 80-летие НГДУ «Лениногорскнефть» и 70-летие города.

Основные мероприятия пройдут на стадионе «Юность». Праздник начнется в 14:00 с театрализованного представления, а затем состоится торжественная часть с участием почетных гостей.

Концертная программа стартует в 15:00 и продлится до 20:00. На сцене выступят народный артист РТ Рустам Асаев, вокальная группа «ЮКИ», Рамиль Галимзянов, Марат Яруллин и заслуженная артистка Татарстана Ильсия Бадретдинова. В промежутках между выступлениями гостей ждут концерты творческих коллективов Лениногорска.

Параллельно на стадионе будет работать выставка художников и ремесленников «Краски родного города», а также национальная поляна «В семье единой». Эти площадки откроются с 13:00 и будут доступны до конца праздника.

На территории у стадиона пройдут выставки-продажи мастеров РТ и Лениногорского района, мастер-классы, танцевальные батлы, игры и соревнования. В парке «Яшьлек» гости смогут принять участие в мастер-классах по BMX, роллеру, паркуру, самокату и скейтбордингу под руководством экстремалов URAM-парка из Казани.

Всероссийская акция «Ночь кино»

Кроме того, 23 августа в Татарстане пройдет Всероссийская акция «Ночь кино». Она будет посвящена Дню российского кино, который отмечается 27 августа. В городах республики, в частности в Мензелинске, Бугульме, Лениногорске и Кукморе, состоятся бесплатные показы российских фильмов и развлекательные программы для детей и взрослых.

На всех площадках акции покажут семейное фэнтези «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», музыкально-биографическую ленту «Пророк. История Александра Пушкина» и военную драму «Группа крови». Картины рассчитаны на зрителей от 12 лет и охватывают как культурное наследие, так и современные значимые события.

В Мензелинске программа начнется в 18:30 во дворе по улице Гурьянова с игр и мастер-классов для детей и взрослых. В Бугульме показ фильмов пройдет в местном парке культуры и отдыха с 19:00, а в Лениногорске – в амфитеатре Нижнего озера с 20:00. В Кукморе показ стартует в 18:15 на Комсомольской площади.

Рок-фестиваль «Зеленая гора» в Лениногорске

В воскресенье, 24 августа, парк им. Горького в Лениногорске станет площадкой для рок-фестиваля «Зеленая гора». С 15:00 до 22:00 здесь будут проходить выступления местных музыкальных коллективов. Вход на мероприятие свободный.

На фестивале выступят несколько групп, играющих в разных направлениях рок-музыки. Среди них «Когда Солнце Погаснет», Naanntali, «11 Дом», «Рок из Табакерки», [КВАДРАААТ], «Не верь Лисе», «Чертог Бусла», «Ночные Костры» и «Заговор Против».

Мероприятие рассчитано на всех любителей живой музыки, независимо от возраста и музыкальных предпочтений: гости могут прийти с друзьями, взять пледы и разместиться перед сценой, а также познакомиться с новыми группами и провести время на летнем концерте.

Куда еще отправиться в выходные?

Напомним, программа «Лето в Татарстане» стартовала с 1 июня в Татарстане по инициативе Рустама Минниханова. Для жителей и гостей республики подготовили концерты, фестивали, мастер-классы, кинопоказы и дискотеки. Также в ее рамках проходит фестиваль «Курше фест».

В разных районах Татарстана отметят Дни села, где жителей и гостей ждут народные гулянья и праздничные концерты. Для семей организуют веселые старты – спортивные эстафеты и игры на свежем воздухе.

Экологи проведут различные проекты и акции, направленные на сохранение природы и повышение экологической грамотности среди татарстанцев.

Вечерами в некоторых районах республики для жителей также организуют дискотеки.

Подробнее о программе мероприятий в рамках проекта «Лето в Татарстане» можно узнать на официальном сайте проекта, а также на порталах городских и районных администраций.