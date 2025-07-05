Лето в Татарстане: Ивана Купалу отметят в Челнах на набережной Тукая

В Набережных Челнах 5 июля состоится народное гуляние в честь праздника Ивана Купалы. Мероприятие пройдет на набережной Габдуллы Тукая и начнется в 17:30.

Гостей ждет насыщенная программа: концерт с участием солистов и творческих коллективов Дома дружбы народов «Родник», ярмарка изделий народных мастеров, народные игры, конкурсы на лучший летний наряд и знание лекарственных трав, а также мастер-классы.

Челнинцы и гости города смогут поучаствовать в традиционных славянских забавах и состязаниях. Завершится праздник обрядом опускания венков на воду.

Гуляние проводится в рамках республиканского проекта «Лето в Татарстане».

1 июня Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов дал официальный старт проекту «Лето в Татарстане», который объединяет все ключевые культурные и спортивные события городов и районов республики. На платформе проекта уже представлено более 300 мероприятий, и их число ежедневно растёт. В афише – концерты, тренировки, турниры, лекции, велопрогулки и другие активности, среди которых каждый найдёт что-то по интересам, дате и месту проведения. Все мероприятия проходят на свежем воздухе – в том числе в парках и общественных пространствах, обновлённых по инициативе руководства республики.