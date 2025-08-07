«Лето в Татарстане»: боец с позывным Путин даст старт моторалли «Сила Камы» в Мамадыше

Чемпионат Республики Татарстан по ралли «Сила Камы» стартует в Мамадыше 8 августа. Почетным гостем станет участник специальной военной операции, младший сержант Владимир Красюков, известный под позывным Путин.

«Я ни разу не был на моторалли, это для меня новое. Хочу испытать эти эмоции и разделить их с земляками», – признался он в интервью местной пресс-службе.

Мероприятие обещает быть насыщенным: зрителей ждут парад участников, выставка спортивной техники во главе с боевой машиной «Синей армады» – спортивным грузовиком команды «КАМАЗ Мастер», а также развлекательная программа и розыгрыш призов. Главный из них – мотошлем с автографами гонщиков.

Маршрут соревнования пролегает через улицы города и завершится на живописной Соколке – одном из самых красивых мест на берегу Камы.

Как отметил председатель комиссии Федерации мотоциклетного спорта РТ Александр Сюльдин, проведение ралли в Мамадыше поддержал глава района, активно продвигающий культуру вождения и мотоспорта среди молодежи.

«Этот чемпионат – в первую очередь для подростков. Мы хотим показать, что экстремальный спорт может быть красивым, дисциплинированным и благородным», – подчеркнул Сюльдин.

Мероприятие пройдет в рамках проекта «Лето в Татарстане».

1 июня Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов дал официальный старт проекту «Лето в Татарстане», который объединяет все ключевые культурные и спортивные события городов и районов республики. В афише – концерты, тренировки, турниры, лекции, велопрогулки и другие активности, среди которых каждый найдет что-то по интересам, дате и месту проведения. Все мероприятия проходят на свежем воздухе – в том числе в парках и общественных пространствах, обновленных по инициативе руководства республики.