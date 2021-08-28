«Лето продлится в сентябре»: профессор КФУ предупредил о возвращении жары и засухи

Какая погода в Казани ожидается в День Республики, День знаний и осенью, рассказал ИА «Татар-информ» завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.

Лето 2021 года вошло в рейтинг самых жарких за всю 200-летнюю историю метеонаблюдений в Казани

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Лето-2021 вошло в тройку самых жарких за 200 лет

По словам эксперта, аномальное лето 2021 года вошло в рейтинг самых жарких за всю 200-летнюю историю метеонаблюдений в Казани.

«Уходящее лето имеет интересные особенности. Оно за всю историю метеонаблюдений в Казани, а это около 200 лет, стало третьим по своей рекордно-высокой температуре. Этот расчет сделан, исходя из средней температуры за три месяца», - отметил он.

На первом месте рейтинга лето 2010 года со средней температурой в 23,3 градуса. На втором месте - 1869 год, когда средняя летняя температура составила 22,5 градуса. Нынешнее лето стоит на третьем месте со средней температурой 22,4 градуса (согласно данным на 27 августа).

«К концу месяца температура немного скорректируется, но все равно это лето уверенно занимает третье место», - подчеркнул Переведенцев.

Юрий Переведенцев: «Август оказался теплее июня. Обычно бывает наоборот» Фото: © Салават Камалетдинов

Пять рекордов августа

Вторая особенность этого лета заключается в его засушливости. В этом плане особенно отличился август, когда за месяц выпало 9,3 мм осадков при норме 59 мм.

«Это очень мало. Август оказался очень засушливым и жарким. За 27 дней среднемесячная температура составила 23 градуса, что на пять градусов выше нормы. Интересен и тот факт, что август оказался теплее июня. Обычно бывает наоборот», - подчеркнул Переведенцев.

И, наконец, третья летняя особенность. Температура в августе в Казани на протяжении пяти дней подряд била исторические рекорды. С 18 по 22 августа стояла жара под 36-37 градусов. По сути, температура в последний месяц лета была не августовской, а июльской.

В конце месяца температура вернулась к норме

Уходящее лето было жарким, потому что отличалось антициклональным характером погоды. Лишь к концу августа жара спала, температура воздуха стала ближе к климатической норме.

«Сейчас мы находимся под влиянием гребня атмосферного давления. Центр антициклона находится в районе Архангельска, а мы находимся на его южной периферии. Температура до конца сентября будет в пределах климатической нормы. Среднесуточная норма температуры в эти дни в Казани составляет около 16 градусов тепла», - сказал профессор КФУ.

Лето было жарким, поэтому больше шансов, что сентябрь продолжит эту традицию Фото: © Владимир Васильев

По прогнозу Гидромета РФ, в ближайшую неделю в городе будет тепло и сухо. В дневные часы воздух будет прогреваться до 21-23 градусов тепла. В ночные часы ожидается 9-10 градусов со знаком «плюс».

«В норме среднесуточная температура сейчас должна составлять 16-17 градусов. Получается, что мы живем по климатической норме. Осадков не ожидается, атмосферное давление достаточно высокое, ровное. В антициклонах погода всегда достаточно устойчивая. Такая бодрая, благоприятная погода – нет ни зноя, ни холода, как и положено в августе», - отметил Переведенцев.

Засуха вернётся в сентябре

Согласно долгосрочному прогнозу Гидрометцентра РФ, в первый месяц осени температура будет выше нормы на севере Южного федерального округа, а также на юге Центрального и Приволжского федеральных округов.

«Сентябрь в Казани ожидается сухим и теплым, что очень плохо для сельского хозяйства, озимых. Думаю, что температура будет выше нормы, а осадки - ниже нормы. Получается, что засуха продлится еще на месяц», - отметил спикер КФУ.

Лето было жарким, поэтому больше шансов, что сентябрь продолжит эту традицию. Среднемесячная температура в первый месяц осени в Казани в норме составляет 11-12 градусов, выпадает около 40 мм. осадков.

Леса закрыли в пятый раз

В связи с высоким классом пожарной опасности в этом весенне-летнем сезоне власти Татарстана вынуждены были целых пять раз ограничивать посещение лесов. Очередное постановление Кабмина РТ подписано 25 августа, ограничения действуют 21 день.

В этом году произошло 14 лесных пожаров на общей площади 160 га Фото: © Михаил Захаров

«Министерству лесного хозяйства РТ предписано организовать работу по обеспечению пожарной безопасности в лесах, круглосуточное дежурство в лесничествах и усилить патрулирование в лесных массивах, а также создать временные посты в местах массового посещения лесов в выходные и праздничные дни и установить дополнительные шлагбаумы на въездах», - сказано в постановлении.

По данным информационной системы дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства, на 27 августа в Татарстане зарегистрированы 1022 термические точки, что в 1,6 раза больше показателей аналогичного периода прошлого года. Кроме того, зафиксировано 760 случаев возгораний на территориях, граничащих с лесным фондом, что в три раза больше показателей аналогичного периода 2020 года. К концу августа в прошлом году было отмечено 618 термических точек и 252 случая возгораний.

«В этом году произошло 14 лесных пожаров на общей площади 160 га. Все лесные пожары, произошедшие в этом году, были своевременно ликвидированы силами лесопожарных формирований лесхозов республики и территориальных отделов Главного управления МЧС по РТ», - сообщили в пресс-службе Минлесхоза РТ.

Глава Минлесхоза РТ Равиль Кузюров считает, что сентябрь и октябрь будут напряженными Фото: © Султан Исхаков

Глава Минлесхоза РТ Равиль Кузюров считает, что «сентябрь и октябрь будут напряженными». Высокая пожароопасность обычно сходит в начале октябре, отметил он. Из-за жары и засухи Гидромет РТ опубликовал очередное штормовое предупреждение.

«В период с 27 августа по 3 сентября местами на территории Республики Татарстан сохранится высокая пожарная опасность лесов (четвертый класс) и чрезвычайная пожарная опасность лесов (пятый класс)», - говорится в сообщении.

В праздники в Казани будет солнечно

По прогнозу Гидромета РТ, в День Республики – 30 августа по республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью составит 3-8 градусов тепла. Максимальная температура воздуха днем ожидается на уровне 18-23 градуса.

30 августа днем в Казани будет солнечно. Воздух днем прогреется до 21 градуса тепла Фото: © Султан Исхаков

«Температурный фон в начале сентября, по сравнению с концом августа, в Казани немного повысится. В городе потеплеет примерно на два градуса», - отметил Переведенцев.

30 августа днем в Казани будет солнечно. Воздух днем прогреется до 21 градуса тепла. 1 сентября, в День знаний, погода в городе также будет весьма комфортной. В дневные часы ожидается до 21 градуса тепла.

Классического «бабьего лета» не будет

Обычно «бабье лето» в нашей полосе приходится на вторую-третью неделю сентября. Оно наступает тогда, когда заканчивается холодная, дождливая погода. Это передышка после пасмурных дней, когда устанавливается антициклон.

«Если начало сентября будет теплым и сухим, то классического «бабьего лета» не будет. Просто сентябрь станет продолжением лета», - пояснил Юрий Переведенцев.

Обычно «бабье лето» в нашей полосе приходится на вторую-третью неделю сентября Фото: © Михаил Захаров

Отметим, что «бабье лето» длится всегда по-разному: от двух дней до одного месяца. В некоторые годы лето в сентябре не возвращается, месяц бывает прохладным и хмурым.

Первые заморозки придут в конце сентября

Напоследок спикер КФУ отметил еще один интересный факт. Оказывается, в 16-17 веке на Руси в августе замерзала Москва-река. С тех пор климат сильно изменился. Сейчас первые заморозки в столице Татарстана наблюдаются в конце сентября - начале октября.

«Заморозки происходят тогда, когда ночные температуры опускаются до нулевой отметки. Это может случиться даже где-то в середине сентября», - отметил профессор КФУ.

Первые снежинки в городе могут выпасть в середине октября. Однако устойчивый снежный покров ложится