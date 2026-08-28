Лето не по плану: почему «Рубин» пока не радует, а Артига теряет терпение

Вопреки ожиданиям «Рубин» не стартовал в новом сезоне значительно лучше прошлого сезона, а планы Артиги бороться за топ-5 далеки от реализации. Ситуация внутри клуба, судя по всему, тоже не самая гармоничная, что постепенно выбивается наружу. Почему тренер все еще не получил обещанного усиления и теряет терпение — в материале «ТИ-Спорта».





Фото: rubin-kazan.ru

По одной победе в РПЛ и в Кубке. Не на то рассчитывали…

Стартовавший сезон Российской Премьер-лиги пока складывается для казанского «Рубина» совсем не по тому сценарию, который рисовался в весенних прогнозах. Когда Франк Артига только принимал бразды правления, оптимизм испанца не оставлял равнодушным. В своих интервью, в том числе и нашему изданию, испанский специалист амбициозно заявлял, что команда должна навязывать серьезную борьбу лидерам чемпионата и как минимум биться за первую пятерку в турнирной таблице.

Вот что Артига говорил «ТИ-Спорту» зимой, после своего назначения:

— В оборонительном ключе в команде все выстроено замечательно. И это действительно хороший фундамент. Кроме того, эта команда очень цепко и неуступчиво действует в среднем и в нижнем блоке. И эти положительные моменты мы должны сохранять. Отталкиваясь от этого, мы должны постараться улучшить другие аспекты, которые я как тренер вижу иначе. Речь идет о тех качествах, которыми должна обладать большая команда, если мы хотим вернуться к тем достижениям, которые у клуба когда-то были. Эти аспекты крайне важны для того, чтобы приблизиться к топ-5 чемпионата России, — утверждал Франк.

Но реальность оказалась прозаичнее: казанцы находятся лишь на восьмом месте, имея в своем активе скромные шесть очков. Статистика пройденного отрезка чемпионата выглядит буднично и пока не вселяет особого оптимизма — в шести турах РПЛ команда сумела одержать лишь одну победу, четырежды разошлась с соперниками миром и потерпела одно поражение при довольно блеклой разнице забитых и пропущенных мячей (5–7). Побед могло быть больше, но весьма экстравагантное решение арбитра Алексея Сухого в матче с «Балтикой» лишило «Рубин» двух очков.

На групповом этапе Кубка России ситуация аналогичная: одна неплохая победа над «Спартаком» и разгромное, унизительное поражение от новичка РПЛ — московской «Родины» (0:5), после которого испанскому наставнику пришлось извиняться перед болельщиками.

«Сейчас уже особо ничего не жду». Почему Артига теряет позитив и оптимизм

Помимо турнирных показателей, главные вопросы у болельщиков и экспертов вызывает само качество игры. Обещанного весной яркого и комбинационного футбола казанцы пока демонстрируют очень эпизодически – как в концовке игры с «Ростовом» или отрезками в матче со «Спартаком». В большинстве встреч команда действует излишне прагматично, подолгу контролирует мяч на своей половине поля без продвижения вперед и с трудом создает опасные моменты у чужих ворот. Приятным исключением стал кубковый матч против «Спартака» –тут «Рубин» действительно показал тот футбол, которого от него ждут: казанцы не стали закрываться на своей половине поля, регулярно и смело ходили в атаку, создавая постоянное давление на оборону москвичей.

Претензии к Артиге в этой ситуации вполне понятны — когда нет ни ожидаемого результата, ни зрелищности, главный тренер всегда первым попадает под критику. Однако при справедливой оценке его работы важно учитывать объективные кадровые проблемы. Испанскому специалисту так и не приобрели качественных исполнителей в переднюю линию, способных повысить класс игры в созидании. Более того, «Рубин» распрощался со своей главной звездой и лидером атаки Мирлиндом Даку, заменять которого пока так и не спешат. Ситуацию усугубляет и то, что Дардан Шабанхаджай, на которого возлагались определенные надежды в созидании и продвижении мяча на фланге, обосновался в лазарете и пока команде помочь был не готов.

Так что комментарии самого Артиги после матча с «Балтикой» (1:1) звучали уже не так позитивно, а будто даже с некоторым надрывом, что говорит о нервной атмосфере в клубе. Нечто подобное происходило в последние полтора сезона при Рашиде Рахимове. Тренер не обвинял никого напрямую, но ссылался на недостаток кадров, с которыми можно решать новые задачи.

Фото: rubin-kazan.ru

— Довольно ли руководство стилем игры «Рубина»? В прошлом сезоне я рассказывал, что этот состав под определенную манеру игры, где акцент делается на оборону. У нас остался тот же состав. Во время сборов мы пробовали систему 4-3-3, но важны боевые единицы, кто будет воплощать идеи в жизнь. При этом у нас потерялась надёжность в обороне. Что касается трансферов — то я не знаю. Сейчас даже не особо их жду, — заявил Артига.

Последняя фраза довольно симптоматична. В короткой фразе читается понятная досада: обещания руководства по изменению состава так пока не реализованы, а тренерскому штабу придется обходиться прежней обоймой.

Нельзя сказать, что спортивный блок во главе с Константином Дзюбой на рынке не работает. Если посмотреть на летние трансферы «Рубина», становится очевидно, что новичков брали в первую очередь для укрепления оборонительной линии. Клуб пополнил узбекский Жахонгир Урозов, вернулся Илья Самошников, а также был официально оформлен полноценный переход Начо. Приобретения добавили необходимой монолитности сзади, расширили вариативность при игре в защите, но они никак не решают системную проблему в финальной трети поля.

Франк Артига оказался в сложной ситуации: от тренера требуют выдерживать планку и давать зрелищную игру, однако обойма атакующих игроков сильно ограничена. В этих условиях испанскому штабу приходится искать баланс за счет строгой игровой дисциплины и выжимать максимум из имеющегося состава, пока клуб не решит вопрос с усилением нападения.

Трансферный застой: почему «Рубин» так и не получил обещанного усиления

На протяжении всего летнего окна вокруг «Рубина» ходило немало трансферных слухов, однако до конкретных подписаний игроков, способных с ходу качественно улучшить игру в атаке, дело так и не дошло. Попытки спортивного отдела во главе с Константином Дзюбой привести в команду сильных легионеров раз за разом упирались либо в финансовые требования клубов-продавцов, либо в отказ самих футболистов. Подобная ситуация становится уже привычной: казанцам пока не удается убедить нужных исполнителей выбрать проект.

Примеров сорвавшихся переговоров за последние месяцы накопилось достаточно. Одной из целей в атаку считался итальянский хавбек турецкого «Генчлербирлиги» Франко Тонья. «Рубин» готов предложить за воспитанника «Ювентуса» 2 миллиона евро, и на каком-то этапе даже пришла информация, что итальянец летит в Россию, чтобы пройти для «Рубина» медосмотр, а Артига не стал исключать, что Тонья вскоре может присоединиться к команде, сделав осторожную оговорку, мол, все может случиться. Видимо, синьор Франк знает несколько больше о кухне в клубе, чем мы.

Фото: rubin-kazan.ru

Не менее странной оказалась и ситуация со слухами о бразильском полузащитнике Ромуло, права на которого принадлежат «Палмейрасу». При оценке портала Transfermarkt в 2,5 миллиона евро бразильцы запросили за хавбека 5 миллионов, что сразу вышло за рамки возможностей казанского клуба.

Не удалось найти варианты и в оборонительную линию. На центрального защитника «Порту-Б» Фелипе Силву португальцы выставили ценник в 3 миллиона евро, из-за чего «Рубин» был вынужден сойти с дистанции, уступив дорогу «Сан-Паулу». Даже попытка сработать на внутреннем рынке закончилась ничем: при обращении по 23-летнему Сергею Варатынову калининградская «Балтика» сразу обозначила сумму отступных в 120 миллионов рублей, после чего диалог быстро сошел на нет.

В итоге «Рубин» входит в осеннюю часть чемпионата с нерешенными кадровыми задачами в нападении. Франку Артиге придется выжимать максимум из имеющегося состава, рассчитывая только на внутренние резервы и сыгранность текущей обоймы.

Поиски в Южной Америке: успеет ли «Рубин» подписать форварда?

Впрочем, накануне появилась еще одна порция обнадеживающих слухов, связанных с латиноамериканским рынком. Информации с этого направления нынешним летом хватало, однако речи о реализации, как видим, не идет.

Первым возможным новобранцем может стать форвард колумбийской «Кукуты» Хайме Перальта. По данным Sport24, «Рубин» уже направил официальное предложение в размере 2 млн евро. Колумбийская сторона рассчитывает получить 3 млн, однако диалог продолжается, и казанцы готовятся сделать улучшенный оффер. Самому игроку предлагают трехлетний контракт с зарплатой около 400 тысяч долларов за сезон. В комментарии для «Евро-Футбол» представители агентства Перальты даже подтвердили факт переговоров.

Фото: пресс-служба футбольного клуба Deportivo Independiente Medellín / @DIM_Oficial

Второй предметный вариант казанцы прорабатывают в Аргентине. По информации инсайдера Сесара Луиса Мерло, «Рубин» предлагает 2,5 млн долларов «Сан-Лоренсо» за нападающего Алексиса Куэльо. Аргентинцы пока настаивают на 3,5 млн, что выглядит вполне естественной позицией для торга, учитывая, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в 5 млн долларов.

Сомнений в том, что селекционный отдел не сидит сложа руки, нет. Вопрос в реализации. Если и эти сделки сорвутся и «Рубин» останется без усиления передней линии и после 11 сентября, когда закроется трансферное окно, претензии к спортивному блоку станут куда более серьезными. В такой ситуации требовать от Франка Артиги места в первой пятерке и яркой игры будет вряд ли справедливо