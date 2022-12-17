«Лето было жарким»: по итогам года лесники Татарстана недосчитались семян дуба

За год в Татарстане по национальному проекту «Экология» заготовлено около 14,4 тыс. семян лесных растений — это почти в три раза меньше, чем годом ранее. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в пресс-службе Минлесхоза РТ.

«Семян заготовлено меньше, чем в 2021 году. Урожай прошлого года составил 40,2 тыс. килограммов семян. В этом году отмечается неурожай семян дуба. Из-за жаркого лета в июле и в августе желуди, которые находились в стадии формирования, выпали», — пояснили в ведомстве.

При этом в Татарстане завершена заготовка семян основных лесообразующих пород в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» (как и другие нацпроекты, инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным).

Всего в 2022 году собрано 707 килограммов семян сосны, 137 — семян ели, 40 — семян лиственницы, 713 — семян березы, 19 — семян липы, 4367 — семян ясеня и 8427 — семян дуба. Заготовка семян лесных растений является дополнительным показателем регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан».