Летнюю премьеру «Ночной трамвай» Казанский ТЮЗ решился выпускать на рельсы и в январе

Казанский Театр юного зрителя запустил продажи билетов на январь на спектакль-променад «Ночной трамвай», действие которого происходят в реальном движущемся по кольцевому маршруту 5а трамвае. О решении пролонгировать премьерную постановку минувшего лета на новогодние праздники, а затем и до конца января нового года сообщает пресс-служба театра.

Постановка в непрерывно едущем вагоне длится полтора часа. Аудиоспектакль-эксперимент «Ночной трамвай», к слову, эксперимент весьма удачный, начинается и заканчивается на остановке «Станция метро Проспект Победы» в сторону Азино. Чтобы не мешать трамвайным составам городского движения, театральный вагон стартует в 23.00. Пассажиры узнают историю молодого мотоциклиста Александра Белова, ищущего выход из вагона, в котором он невольно оказался заключен. Одновременно постановка – оригинальная и современная экскурсия по старой и новой Казани и биографии главного героя. Зрители проникаются историей через специальные наушники.

«Ночной трамвай» в дни новогодних каникул будет ежевечерне вставать на рельсы со 2 по 9 января, далее до конца месяца – по пятницам и субботам. Возрастное ограничение – старше 18 лет.

«Рекомендуем зрителям одеться потеплее и иметь в виду, что вы проведете в трамвае полтора часа без остановок. При поездке на местах против движения трамвая для вас будет зеркально отражено повествование. При поездке на боковых сидениях вы будете обращены спиной к одной из сторон движения», – обращает внимание потенциальных зрителей-пассажиров Казанский ТЮЗ.

В сентябре, перед стартом 89-го театрального сезона, главный режиссер Казанского ТЮЗа Радион Букаев, напомним, сообщил, что подумывает над созданием второго спектакля в трамвае на существующем городском маршруте.