Экономика 18 августа 2025 18:16

Летные испытания первого российского беспилотного вертолета могут начаться к концу года

Фото: Авиационная корпорация «Беркут»

Летные испытания первого беспилотного вертолета «Беркут 3», который собирается в Татарстане, могут стартовать уже к концу года. Об этом «Татар-информу» сообщил председатель правления Промышленного кластера РТ, советник министра промышленности и торговли республики Сергей Майоров.

«Проект «Беркут 3» был заявлен достаточно давно, но активность получил, когда был создан отраслевой комитет авиастроения. Тогда предприятия и наука начали совместные усилия по проекту. Недавно был произведен пилотный экземпляр для наземных испытаний. Если все пойдет очень хорошо, то планируем к концу года приступить к летным испытаниям», – рассказал собеседник агентства.

По его словам, уже существует заказ на 100 беспилотных вертолетов «Беркут 3» от Сингапура.

#беспилотники #Сергей Майоров
