Летняя смена «Тэйэт» объединила 300 ребят из ЛНР на берегу Черного моря

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

В Молодежном центре «Сэлэт – Ак Барс» в Форосе стартовала первая летняя профильная смена «Тэйэт», участниками которой стали 300 школьников из Луганской Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ.

Смена организована при поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова, Министерства по делам молодежи Татарстана и при содействии властей ЛНР.

По словам директора Молодежного центра Киры Масловой, уже третий год подряд лагерь принимает детей с исторических территорий, и каждая смена становится особенной. Она выразила благодарность руководству Татарстана за предоставленную возможность оздоравливать не только детей республики, но и ребят из Донецка, Луганска, Херсона и Запорожья. Маслова отметила, что организация отдыха отвечает задачам национального проекта «Молодежь и дети».

«Мы стремимся не просто обеспечить ребятам качественный досуг, но и создать безопасную среду, где они смогут развиваться, раскрывать таланты и укреплять патриотический дух. А такие праздники, как День России, помогают воспитывать в них любовь к Родине и чувство единства», – добавила Маслова.

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

В этом году участникам смены предложена насыщенная программа. Благодаря поддержке Федерации бадминтона Республики Татарстан дети получили возможность познакомиться с этим олимпийским видом спорта. Глава федерации Юрий Чаплыгин сообщил, что в рамках смены для ребят подготовлены увлекательные занятия, в ходе которых они смогут не только освоить технику игры, но и узнать ее историю, правила и профессиональные секреты.

«Наша команда из шести опытных педагогов с радостью поможет сделать первые шаги в этом динамичном и зрелищном виде спорта», – отметил он.

Кроме спортивных мероприятий, смена наполнена творческими активностями. Под руководством педагогов дети создают художественные работы и учатся выражать себя через искусство.

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

Один из вожатых отметил, что молодежный центр продуман до мелочей – с яркими игровыми зонами, образовательными площадками, уютными местами для творчества и спортивными пространствами. Он добавил, что дети в восторге от происходящего и ежедневно открывают для себя что-то новое. Как вожатому, ему особенно приятно наблюдать за их радостью и развитием.

Особую ценность смене придает природная составляющая: ежедневные прогулки по заповедному парку, солнечные и морские ванны, купание в тёплом море делают отдых не только весёлым, но и оздоровительным.

«Мне очень нравится здесь, очень красиво. Каждый день проходит много мероприятий, классные дискотеки. Очень отзывчивые вожатые и добрые ребята. Я со всеми уже подружился. Всех люблю», – прокомментировал Глеб, один из участников смены.

Уже десять дней дети из Лисичанска и Рубежного наслаждаются отдыхом на побережье Черного моря, совмещая активный досуг с творчеством и спортом.