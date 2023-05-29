Летняя оздоровительная кампания в Казани охватит более 44 тыс. детей

Более 44 тыс. казанских детей смогут отдохнуть в лагерях в ходе предстоящей летней оздоровительной кампании. Для ребят заработают 146 пришкольных и 27 загородных лагерей. Об этом на деловом понедельнике рассказала председатель Комитета по делам детей и молодежи Казани Алия Загидуллина.

Она подчеркнула, что в столице республики провели большую подготовительную работу к детской летней оздоровительной кампании 2023 года. Первая смена в загородных лагерях стартует уже 1 июня.

«Летом текущего года будут функционировать 146 пришкольных, 2 палаточных и 27 загородных оздоровительных лагерей. Общий охват летней оздоровительной кампании составит более 44 тыс. детей», – сообщила Загидуллина.

По ее словам, на реализацию программы детского отдыха заложено около 484 млн рублей. На ремонтные работы в детских лагерях предусмотрено 15 млн рублей.