«Летний» хоккей в плей-офф: почему это шанс Квартальнова на Кубок Гагарина с «Ак Барсом»

«Ак Барс» провел первый матч «Турнира на паузе» в Казани против ярославского «Локомотива» (3:2). Почему внезапная кончина «регулярки» КХЛ может сыграть на руку Дмитрию Квартальнову и что может помешать «барсам» зацепиться за Кубок Гагарина — читайте в материале спортивной редакции ИА «Татар-информ».

Подопечные Квартальнова давили и начисто перебегали «Локомотив» во второй половине игры

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Отсутствие практики не повлияло на рисунок игры «Ак Барса»

До вчерашней игры «Турнира на паузе» команда Квартальнова не выходила на лёд в каких-либо матчах более месяца. Более того, шесть игроков «Ак Барса» выступают на Олимпийских играх в Пекине. Все это как бы напрямую должно сказываться на сыгранности звеньев команды. Однако, на льду мы увидели все тот же привычный «Ак Барс», играющий быстро и в давление на каждом участке льда.

«Локомотив» относительно случайно в первом периоде добился комфортного перевеса в два гола, во многом за счет нелепой ошибки голкипера казанцев Игоря Бобкова. Однако казанцев это особо не смутило. Подопечные Квартальнова продолжали давить и начисто перебегали «Локомотив» во второй половине игры, забросив три шайбы (3:2).

– Давно не играли, немножко хромало техническое мастерство – были потери в приёмах, передачах, качестве исполнения. Но любая победа придаёт много положительных эмоций, хорошо, что выиграли, но очень многое нужно наладить. Многие компоненты нужно подтягивать. Я согласен, что при игре 5 на 4 проблема была даже со входом в зону, было много брака. И соперник неплохо играл, но нам любым составом нужно улучшать реализацию – больше бросать, чаще угрожать воротам, - так прокомментировал итоги игры Квартальнов на пресс-конференции.

«Ак Барсу» не нужна сыгранность и комбинации — в этом шанс на Кубок Гагарина в новых для КХЛ условиях

Со специалистом можно согласиться. Игра не радовала глаз. Но тут несколько нюансов. Во-первых, такой комментарий Квартальнова был бы уместен по итогу большинства матчей «Ак Барса» в регулярном чемпионате КХЛ текущего сезона. Во-вторых, «Локомотив» накануне смотрелся еще хуже.

«Ак Барс» не зависит от сыгранности троек, комбинационного хоккея или креативности в атакующих действиях Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

А главное, Квартальнов может принести успех «Ак Барсу» именно в этом сезоне. Все дело в том, что сезон этот стараниями дирекции КХЛ выдался абсолютно уникальным в истории российского хоккея. По сути, сразу после текущей предсезонки команды начнут плей-офф. Такого в истории лиги еще не было. А вчера мы увидели все признаки «летнего» хоккея в исполнении обеих команд.

«Ак Барс» же особо не зависит от таких, казалось бы, обязательных атрибутов, как сыгранность троек, комбинационный хоккей или креативность в атакующих действиях. Команда Квартальнова всегда действует по системе своего тренера и поэтому в том же плей-офф играет абсолютно идентично всему «гладкому» чемпионату. Если в обычные сезоны это может сказываться негативно в плей-офф, где фавориты обычно прибавляют. То в нынешнем сезоне, все претенденты на Кубок Гагарина подойдут в одинаково разобранном состоянии. И в таких условиях системный «Ак Барс» может получить некое преимущество.

Помешать Квартальнову могут нестандартные ходы тренеров-конкурентов

Означает ли это, что Квартальнов точно выиграет наконец свой первый плей-офф в карьере? К сожалению, не означает, хотя возможно все. Дело в том, что ситуация абсолютно уникальная для всех тренеров лиги. И многое будет зависеть не от системности, а от находчивости и адаптивности тренеров к столь непривычным условиям. Вчера корреспондент ИА «Татар-информ» поинтересовался у Квартальнова, как тот планирует действовать в таких обстоятельствах.

«Да, из-за паузы подготовка к Кубку Гагарина получается скомканной, но поэтому мы и решили провести товарищеский турнир» Фото: ak-bars.ru

«Да, из-за паузы подготовка к Кубку Гагарина получается скомканной, но поэтому мы и решили провести товарищеский турнир. Планируем до плей-офф провести еще пару товарищеских матчей. Понятное дело, что товарищеский матч не заменит официальной игры регулярного сезона, но все в равных условиях». Попробуем начать сразу с плей-офф, как и все», - ответил Квартальнов.

Понятно, что специалист не собирается раскрывать всех карт представителям СМИ, но уже обнадеживает, что наставник «Ак Барса» понимает всю нестандартность ситуации. Повторимся, что жесткая приверженность «Ак Барса» системному хоккею уже дает небольшой бонус казанскому клубу в грядущем плей-офф. Однако, существует еще фактор нестандартных ходов от тренеров других претендентов на Кубок Гагарина. Будет ли готов Квартальнов удивить оппонентов чем то кроме своей системы (которую уже все знают)? От этого будут зависеть шансы «Ак Барса» на четвертый Кубок Гагарина в своей истории. И первый — для самого наставника казанского клуба.

Билялов не играет в Пекине, Бобков не выручает в Казани — это проблема

В остальном вчерашний матч выглядел банальным образцом предсезонного хоккея. Пожалуй, даже на летнем Кубке чемпионов TANECO зрелище было сочнее. Но еще один момент стороной обойти все же нельзя, ибо он также напрямую влияет на шансы «Ак Барса» побороться за Кубок Гагарина этой весной.

Игорь Бобков, как мы написали выше, мягко говоря, не выручил своих партнеров в эпизоде со второй пропущенной шайбой. Он неосмотрительно вышел из ворот и неудачно выбросил шайбу в конек судье, что привело к голу Шалунова практически в пустые ворота.

Игорь Бобков не выручил своих партнеров в эпизоде со второй пропущенной шайбой Фото: ak-bars.ru

«Мы очень долго не играли, Игорь почувствовал, что надо выйти, попал в судью. Ну, случайность, пока скажем, что случайность. Он ведь не хотел попадать в судью, хотел выкинуть шайбу, но он и спасти мог при броске потом, хотя на перемещении было тяжеловато», - прокомментировал эпизод Квартальнов.

Возможно, этот эпизод, действительно, лишь роковая последовательность обстоятельств. Однако, Тимур Билялов отыграл львиную матчей завершившейся внезапно «регулярки», а Бобков пока так и не показал, что может быть полезным «Ак Барсу» в плей-офф. В этом и заключается проблема.

«Предлагаете привезти его чартером из Китая»?

Билялов находится в Пекине в расположении олимпийской сборной России, но в том то и дело, что лишь находится. В трех матчах группового этапа он не провел на льду ни одной минуты. И, судя по всему, не сыграет и в плей-офф олимпийского турнира. В каком состоянии он вернется в Казань перед стартом битвы за Кубок Гагарина — предсказать очень сложно. А вратарского «плана Б» в команде Квартальнова особо и нет. На Бобкова надежды мало.

Корреспондент ИА «Татар-информ» задал вопрос Квартальнову о состоянии Билялова в Пекине. «Предлагаете привезти его чартером из Китая или отозвать из сборной? Подумаем. А как мы можем решать эту проблему? После Олимпиады уже времени не будет проводить второй турнир, но будет пара матчей, сыграет в них, форму наберет», - не без доли юмора ответил тренер.

Начинаем турнир с камбэка pic.twitter.com/FOSQyCGWgR — ХК Ак Барс (@hcakbars) February 13, 2022

В ходе «Турнира на паузе» казанцы завтра сыграют с череповецкой «Северсталью», а в среду состоится «Татарстанское дерби» с нижнекамским «Нефтехимиком». Посмотрим, какие вопросы и ответы возникнут по итогам этих матчей



Расписание и результаты матчей «Турнира на паузе»:

13 февраля, воскресенье

12:00. «Северсталь» – «Нефтехимик» 4:5 (ОТ)

17:00. «Ак Барс» – «Локомотив» 3:2

14 февраля, понедельник

13:00. «Локомотив» – «Нефтехимик»

19:00. «Ак Барс» – «Северсталь»

16 февраля, среда

13:00 «Локомотив» – «Северсталь»

19:00. «Ак Барс» – «Нефтехимик»