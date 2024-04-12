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Летний сезон в казанском экстрим-парке «Урам» стартует в конце апреля
Летний сезон в казанском экстрим-парке «Урам» начнется 28 апреля. Об этом говорится в телеграм-канале площадки.
«Традиционно планируем насыщенную программу: контесты по самокату, ВМХ, скейтбордингу, роликам, беговелу, паркуру, памп-треку на ВМХ и МТБ, турниры по бразильскому джиу-джитсу и стритболу», – говорится в сообщении.
Начало назначено на 10:00 в воскресенье, 28 апреля. Организаторы обещают, что будут работать интерактивные площадки и образовательная программа. Более подробная информация будет появляться в телеграм-канале ближе к самому событию.
В начале апреля власти закрыли парковку возле экстрим-парка «Урам». Это связано со вторым этапом ремонтных работ на мосту «Миллениум». Пока оставлять машину можно возле парка им. Горького и на ул. Подлужная. Также рядом с ГТРК «Корстон» работает подземный и наземный паркинг.
Напомним, что уличная часть «Урам» открылась в конце лета 2020 года, она стала самой большой среди экстрим-парков России. В конце осени того же года прошло торжественное открытие крытого комплекса «Урам».
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