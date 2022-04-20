Летний сезон в казанском экстрим-парке «Урам» начнется 23 апреля

В казанском экстрим-парке «Урам» 23 апреля состоится открытие летнего сезона. Начиная с 12 часов там пройдут мастер-классы и открытые соревнования по самокату, паркуру, стритболу, скейтбордингу, своп-маркет одежды и аксессуаров, арт-класс по кастому одежды, мастер-класс по диджеингу от Scratch DJ School и киновечер от студии Twokai. Об этом сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Вход в парк свободный для всех желающих, для посещения необходимо иметь защитную экипировку, ознакомиться с правилами парка и заполнить расписку об ответственности», – отметила руководитель экстрим-парка Мария Крюкова.

Посещение мастер-классов и других активностей бесплатно, но нужно заранее зарегистрироваться в группе экстрим-парка во «ВКонтакте».

Во время открытия пройдут первые официальные соревнования по направлению KICKSCOOTER (трюковой самокат) от Федерации самокатного спорта РТ. Контесты пройдут в уличном эир-парке и в стрит-зоне. Победители получат дипломы, медали, а также памятные призы и подарки, будет проведен розыгрыш трюкового самоката.

В стрит-зоне открытого парка Федерация скейтбординга и роллер-спорта РТ проведет контесты для скейтеров в формате командного бест-трика.

На площадке для паркура пройдет открытый мастер-класс для начинающих и продолжающих спортсменов. Его проведет тренер экстрим-парка «Урам» Никита Игнатьев. В 13:00 начнутся соревнования в дисциплине SKILL для детей в категориях 6-9 лет и 10+.

Стритбольные поля станут местом проведения открытого турнира по баскетболу 3х3. К участию приглашаются все желающие мужские и женские команды без возрастных ограничений. Регистрация в группе сообщества Казанской любительской баскетбольной лиги «КазБас». Начало соревнований в 12:00.

Будет организован Swapmarket, где можно будет бесплатно обмениваться вещами.

В крытой части парка в этот день пройдет открытый киберспортивный турнир по FIFA 22 от Godji Game. Участие бесплатное, регистрация в социальных сетях Godji Game и на месте. Победители получат сертификаты на бесплатное посещение компьютерного клуба и экстрим-парка «Урам».