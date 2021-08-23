Летний сезон в казанских парках и скверах завершится в середине сентября

Сколько еще продлится летний сезон в парках и скверах города Казани, а также о ближайших событиях, которые ждут жителей и гостей столицы Татарстана, рассказал на деловом понедельнике в мэрии руководитель Дирекции парков и скверов Роберт Гарипов.

По словам докладчика, летняя программа стартовала 15 мая и продлится до 15 сентября, пока погода позволяет проводить мероприятия на открытом воздухе.

Одно из ближайших событий в преддверии Дня города Казани и Республики Татарстан состоится 28 августа. В этот день в парке Горького откроется выставка «Казань — город трудовой доблести», экспозиция которой расскажет, как столица Татарстана получила это звание. «Посмотреть выставку казанцы и гости города смогут до середины сентября, а проверить свои знания о республике и узнать ее историю можно будет на квизе, который пройдет в этот же день Горкинско-Ометьевском лесу», — рассказал докладчик.

В парке «Черное озеро» состоится городской праздник «День белого цветка» («Ак чәчәкләр көне»), посвященный медицине и науке. В центре парка появится инсталляция, которую можно будет украсить белыми цветами, а создать их можно будет в зоне мастер-классов.

29 и 30 августа на набережной озера Нижний Кабан будет проходить праздник «Милли кием» («Национальный костюм»), который в этом году посвящен родовым династиям и семейным ценностям. На два дня часть улицы Марджани станет пешеходной и на ней развернется фестиваль современной татарской культуры и дизайна «Печән базары», в рамках которого будет работать дизайн-маркет и национальная кухня из казанских кафе и ресторанов, откроются образовательные площадки, пройдут мастер-классы, экскурсии. Время работы фестиваля с 12.00 до 21.00.

Основное действие фестиваля пройдет в рамках иммерсивного спектакля, который будет описывать исторические события и традиции Старо-Татарской слободы, а также семейные традиции и истории того времени. Режиссером спектакля выступил Искандер Нуризянов.

На плавучей сцене запланирована двухдневная музыкальная программа в акустическом формате с участием артистов Татарстана и Башкортостана. В рамках спектакля-застолья «Кабантуй» горожане соберутся за одним столом и вместе проводят закат на озере, рассказывая друг другу истории о своей жизни.

5 сентября в парке «Калейдоскоп» состоится заключительная в этом сезоне детская барахолка.

11 и 12 сентября у Центра семьи «Казан» в рамках Года родных языков и народного единства впервые пройдут Дни Поволжья: это фестиваль новой этнической культуры, объединяющий музыку, театр, традиции и современное искусство народов Поволжья.