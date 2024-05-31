ВИА «Волга-Волга» открыл сезон концертов под открытым небом от Нацмузея РТ

Фото: пресс-служба ВИА «Волга-Волга»

Сезон летних концертов под открытым небом, организованный Национальным музеем Татарстана, открылся выступлением ВИА «Волга-Волга».

На концерте собралось более 1200 зрителей. Группа исполнила свои зажигательные хиты, а также аранжировки известных песен. Всем подготовленных сидячих мест не хватило, да и многие не хотели сидеть, а подпевали и танцевали.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Я поклонница группы ВИА „Волга-Волга“, 28 июня мы поедем на теплоходе с нашей любимой группой в трехдневный круиз. Люблю эту музыку за позитив и интересные каверы», — поделилась своими впечатлениями одна из зрительниц, Гузель.

«Мы планируем выпустить виниловую пластинку – это знаковая история. Для записи мы готовим несколько дуэтов: с Владимиром Шахриным (группа «Чайф» ), Евгением Маргулисом, Салаватам Фатхетдиновым и другими. В этом году нашей команде 27 лет, уже недалеко и до 30-летнего юбилея», – рассказал о планах лидер «Волги-Волги» Антон Салакаев.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В свою очередь, Анастасия Мокрополова, исполняющая обязанности заместителя генерального директора Национального музея по развитию, отметила что жители Казани давно уже с нетерпением ждали открытия события.

«Сегодня мы очень рады открыть летний сезон на сцене Национального музея РТ. Жители Казани давно знают, что ежегодно в мае открывается сезон летних концертов во внутреннем дворике музея. Это первый концерт, но точно не последний. 11 июня мы ждём всех на выступлении оркестров, посвящённом Дню России. Такие концерты – это способ для нас выйти в городское пространство, а заодно и показать, что музей — это не только выставка исторических ценностей, но и оживлённая культурная жизнь», – отметила Мокрополова.

Лиана Юсупова