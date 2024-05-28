Летний отпуск не планируют брать четверть опрошенных российских предпринимателей

Меньше трети (28%) российских предпринимателей хотят взять отпуск летом, а 26% не планируют отдыхать. При этом почти половина (46%) опрошенных пока не решили с летним отдыхом, следует из опроса для бизнеса.

Что касается тех, кто планирует отдыхать летом, 72% будут брать от 7 до 10 дней и сменят локацию во время отпуска. Причем 47% участников планируют путешествие в России, 25% - в Турции или Египте, а 19% выбрали страны Юго-Восточной Азии. Лишь 5% респондентов хотят слетать во время отпуска в Европу или Америку, пишет ТАСС.

Самым удачным месяцем для отпуска большинство (88%) назвали август. На отдых бизнесмены закладывают от 300 до 500 тыс. рублей на семью.

Из тех, кто не будет уходить в отпуска, 44% опрошенных заявили, что должны подстраховать сотрудников, которые взяли летние отпуска, а таких, по их словам, большинство. Еще 31% предпринимателей отказались от отдыха из-за того, что им тяжело делегировать ключевые задачи в бизнесе. А четверть (25%) участников опроса не смогут отдохнуть из-за заключения долгосрочных контрактов. По словам последних, летний бизнес-сезон оказался самым высоким.

В опросе приняли участие 2,5 тыс. российских бизнесменов из разных сфер. Причем 70% участников являлись индивидуальными предпринимателями, а 30% - общество с ограниченной ответственностью с действующим минимум 1 год бизнесом. Метод исследования – телефонное количественное исследование по заранее подготовленному пулу вопросов.