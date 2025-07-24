Летний лагерь в Казанском Кремле: как дети с особенностями здоровья знакомятся с историей

Третий год Музей-заповедник «Казанский Кремль» превращается в «Летний музейный лагерь», где проводят время дети и подростки с нарушением слуха и зрения. Они знакомятся с экспозициями, изучают историю и сами организуют экскурсии. О проекте рассказала начальник отдела просветительских и инклюзивных программ музейного комплекса Дарья Муратова.





Первые шаги в мире экспозиций

Все началось в 2023 году. Сотрудники отдела просветительских и инклюзивных программ музейного комплекса хотели познакомить детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с Казанским Кремлем. Чтобы они не просто получили общее представление, а полностью погрузились в музейную жизнь, запомнили каждую экспозицию и хотели возвращаться вновь и вновь, рассказала Дарья Муратова. Так родился проект «Летний музейный лагерь». Команда представила его в грантовом конкурсе программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» компании СИБУР и одержала победу.

«Уже летом мы ждали первых гостей – слабослышащих деток 10-12 лет. Кто-то из них до этого ни разу не посещал музеи, а тем более такие большие комплексы. Родители привели ребят и оставили на четыре часа, и перед нами стояла задача поддержать их, вовлечь и бережно помочь им сделать первые шаги в этом мире экспозиций и истории», – сообщила Дарья Муратова.

После успешного завершения смены в 2023 году проект расширили до двух смен в 2024-м, а в 2025-м – до трех: для незрячих и слабовидящих детей младшего возраста, для таких же деток 12-14 лет и для глухих и слабослышащих подростков 14-18 лет. Наполнение потока зависело от возраста и особенностей. Например, в смене для младших слабовидящих участников каждый день был посвящен определенной теме.

«В День истории мы рассказывали о прошлом Казанского Кремля и проводили мастер-класс по реставрации. В День искусства – посещали художественные выставки, а затем организовывали творческий мастер-класс. А в День науки нас ждал Музей естественной истории Татарстана. Там мы рассматривали скелеты динозавров и предлагали поучаствовать в мастер-классах по составлению цветочных композиций», – отметила начальник отдела.

Во второй смене для незрячих и слабовидящих ребят постарше акцент сделали на знакомстве с музейными профессиями и посвятили каждый день определенной роли – смотрителя, исследователя, хранителя. Третья смена – для самых старших участников – была нацелена на проектную деятельность: время пребывания подростков в лагере увеличилось до шести часов и к просмотру экспозиций добавилось создание экскурсий. Следовало подготовить маршрут и провести его самостоятельно для друзей, родителей или гостей комплекса. Презентация состоялась в финальный день смены.

Комфорт и поддержка для каждого

Музей-заповедник тщательно заботится о том, чтобы все чувствовали себя комфортно, несмотря на ограничения здоровья. С детьми постоянно находятся музейные специалисты, педагоги и волонтеры, а смена адаптируется. Так, для слабовидящих участников используются тактильные материалы, 3D-модели и специально оборудованные аудитории с контактными табличками. А слабослышащих ребят на каждой экскурсии сопровождает сурдопереводчик.

«Это особенно важно в третьей смене: в нее включены подростки с разной степенью нарушения слуха. И те, кто говорит голосом, и те, кто общается на жестовом языке. Поэтому переводчик во всех активностях должен помогать детям и экскурсоводам понимать друг друга, позволяя всем вовлечься в процесс и почувствовать себя частью команды», – поделилась Муратова.

Большое внимание уделяется подбору волонтеров. Они проходят собеседование, затем – обязательный тренинг по территории комплекса. Только после его успешного завершения сотрудники принимают решение, кто справится, а с кем придется распрощаться.

«Мы рассказываем волонтерам про особенности работы и предлагаем пройти практическую часть с нашими слабослышащими или незрячими наставниками. Они идут с ними по маршрутам, учат сопровождать по сложному рельефу и показывают русский язык жестов – чтобы его понимали хотя бы на базовом уровне. Но знаете, все три года нам везет на людей: все искренне включаются и воспринимают смену как значительную часть своей деятельности!» – объяснила работник музея.

В процесс всегда вовлечены родители. Хотя проект задуман прежде всего для детей, коммуникация с мамами и папами – неотъемлемая часть всех смен. С ними поддерживают связь на протяжении всех пяти дней, а на шестой приглашают на семейный пикник. На него приходят также близкие родственники – братья и сестры, бабушки и дедушки. Такое мероприятие становится настоящим завершением недели и объединяющим событием.

Нелегкая подготовка

Чтобы каждая смена прошла гладко и без накладок, подготовка начинается задолго до старта – как правило, за полгода. Сначала составляется черновой план программы, подбираются подрядчики для проведения мастер-классов, творческих занятий и организации питания.

«Очень ценим тех, кто работает с нами с 2023 года. Тогда для многих компаний это был первый опыт взаимодействия со слабослышащими детьми. А сегодня эти люди уже приходят с полным пониманием, как выстроить контакт, быстро адаптировать мастер-класс. И мы точно знаем, что все пройдет на высоком уровне!» – заявила Муратова.

Обязательно проходит предварительная встреча с родителями. Такое собрание позволяет мамам, папам, бабушкам и дедушкам лично увидеть место, где пройдут занятия, и задать вопросы. И убедиться, что их дети в надежных руках. Сотрудники же подробно объясняют программу и уточняют дополнительные нюансы по здоровью. Только после личного общения окончательно формируется группа и открывается смена.

Затем переходят к финальным приготовлениям: согласуют детали с подрядчиками, продумывают визуальное оформление смены и готовят мерч для участников.

Как инклюзивные проекты меняют общество

«Такие проекты сплачивают людей и дают детям с ограничениями здоровья возможность почувствовать себя частью чего-то большего. Даже в рамках нашей организации «Музейный летний лагерь» стал по-настоящему объединяющим. В его реализации задействованы не только сотрудники отдела инклюзии, но и коллеги из других подразделений – от музейных специалистов до контрактной службы и юристов. И если в 2023 году далеко не все понимали ценность мероприятия, то сегодня вовлечены абсолютно все. Мы ощущаем реальную поддержку, видим, что появилось осознание: инициатива значимая, нужная и создается с понятной целью», – отметила Муратова.

С ребятами продолжают общение даже после завершения программы. Их приглашают на экскурсии и мероприятия Казанского Кремля, предлагают поучаствовать в старших сменах будущего года. Многие с нетерпением ждут возвращения в лагерь, ведь здесь они проводят время со сверстниками и чувствуют себя частью одной группы, кто-то встречает старых друзей, кто-то находит новых. И все вместе это создает ощущение, что они возвращаются в знакомое, важное для них место.