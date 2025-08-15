На книжном фестивале в Нижнекамске представят первый детский путеводитель по истории РТ

Фото: © «Татар-информ»

Центр современной культуры «Смена» объявил даты третьего Летнего книжно фестиваля в Нижнекамске. Мероприятия пройдут 30 и 31 августа в сквере имени Лемаева и театральном комплексе «Джалиль», молодежном центре инициатив «Ковер» и станут частью празднования Дня Республики Татарстан.

Ведущими темами фестиваля в этом году станут искусственный интеллект и технологии, культура Азии, аниме, а также конкуренция электронных и бумажных книг.

Традиционно в программе фестиваля – книжная ярмарка, лекции, дискуссии, детские и подростковые воркшопы, семейная программа. Также организуют шахматный турнир и презентуют идеи будущей книги «Привет, Татарстан!» – первого детского иллюстрированного путеводителя по самобытной истории городов и природных территорий Татарстана. Издать его намерен Фонд «Институт развития городов РТ», посвятив 10-летию Программы развития общественных пространств республики.

«Покажут эскизы страниц и предварительные иллюстрации, а еще поговорим о детском восприятии Татарстана и его главных достопримечательностей и общественных пространств. У коллег, конечно, есть стремление закончить книгу раньше фестиваля, но пока это мечты», – прокомментировала «Татар-информу» PR-специалист Центра современной культуры «Смена» Камила Саитова.

Книжная ярмарка расположится в сквере имени Лемаева. Там будут представлены книги более полусотни издательств. Время работы ярмарки – с 11 до 19 ч.

В публичной образовательной программе фестиваля – лекции и дискуссии о популярности электронных и печатных изданий, нанотехнологиях, искусственном интеллекте и технологическом прогрессе, аниме и японской литературе, современных технологиях создания звука и музыки и тенденциях читательских практик. Спикерами станут японист, кандидат культурологии, исследователь современной японской популярной культуры Юлия Магера, востоковед, ассистент кафедры китаеведения и азиатско-тихоокеанских исследований КФУ Динара Фахрутдинова, историк архитектуры, экскурсовод, лектор Регина Поливан расскажет о промышленном туризме в Нижнекамске и т.д.

Специально к Летнему книжному фестивалю «Смены» в «Джалиле» откроется выставка «Мы солнце встречаем в пути». Ее экспозиция создана по итогам серии резиденций-путешествий по городам Татарстана, которая была организована в 2023-2024 годах в рамках параллельной программы книжных фестивалей «Смены».

В молодежном центре инициатив «Ковер» будут проходить воркшопы по созданию музыки, увлекательных историй про свой город и тому, как сделать их мультиформатными. Эту большую мастерскую «Музыка для чтения книг» проведет композитор, экс-участник проектов «Елочные игрушки» и 2H Company Александр Зайцев.

Пока взрослые будут слушать лекции и выбирать книги, детей можно будет оставить в новом павильоне qullar, где кураторы проекта «Смена Дети» совместно с педагогами, художниками и авторами детских иллюстрированных книг проведут для них серию занятий. Например, дети смогут создать короны или воздушные фигуры обитателей камских вод, придумать собственный парк мечты в Нижнекамске, смастерить капитанские журналы или построить мост по настоящим эскизам художника Леонардо да Винчи…

Впервые на фестивале в этом году появится стенд проекта «Дог-френдли Татарстан»: помимо тематических книг здесь будут приготовлены лакомства и миски с водой для питомцев посетителей фестиваля.

30 августа с 14:00 до 16:30 в сквере Лемаева на площади возле ТЮЗа при поддержке Федерации шахмат Татарстана пройдет книжно-шахматный турнир «Шахматный разворот». Участвовать могут все желающие от 12 лет, но необходимо предварительно записаться до 28 августа включительно по ссылке. За первое, второе и третье места участникам турнира организаторы фестиваля приготовили подарки.

«На шахматный турнир строгого отбора участников по количеству нет – так каждый желающий сможет сыграть. Мы ждем всех, кто запишется!» – заверила Камила Саитова.