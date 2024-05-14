Летний книжный фестиваль «Смены» пройдет 8-9 июня на Черном озере и в Нацбиблиотеке РТ

Летний книжный фестиваль от Центра современной культуры «Смена» пройдет в этом году в Казани во вторые выходные июня – 8 и 9 числа. Главной площадкой по традиции станет Черное озеро, где развернется книжная ярмарка. (ЛКФ). Лекции, дискуссии и паблик-токи, презентации книг, встречи с авторами, детские лаборатории, семейная программа, выставки, а также перформансы, спектакли, кинопоказы, экскурсии по городу и профессиональная программа для работников книжной культуры будут проходить в Национальной библиотеке Татарстана и в самой «Смене».

На книжной ярмарке будут представлены книги более 100 издательств, которые, как уверяют организаторы, можно купить без наценок. Оба дня фестиваля ярмарка будет работать с 11:00 до 19:00.

«В случае непогоды часть программы перенесется на другие площадки фестиваля – в Центр современной культуры “Смена” и Национальную библиотеку Татарстана», – отдельно подчеркнули организаторы.

В этом году впервые у сайта Летнего книжного фестиваля «Смены» появится версия для слабовидящих.

«В дни фестиваля события образовательной программы, детские мастер-классы и экскурсии будут переводиться на русский жестовый язык», – рассказала «Татар-информу» PR-менеджер Центра современной культуры «Смена» Анна Ставниченко.

Курировать инклюзивную программу будет Ольга Гончарова – руководитель отдела социокультурных коммуникаций Русского музея, партнером – театральная площадка MOÑ.

Соучастниками образовательной программы фестиваля в этом году будут, например, Музей современного искусства «Гараж», «Галеев-Галерея», Дом творчества Переделкино, филиал Третьяковской галереи в Самаре, фонд «Прометей» имени Булата Галеева, «Энциклопедия русского авангарда», Радио «Культура». Основные темы - русский и казанский авангард, искусство и мода, книжные магазины, Волга и путеводители, а также край света – Япония и Дальний Восток.

Обязательно состоятся также презентации книжных новинок авторами и встречи с писателями. Но кто из литераторов посетит Казань и встретится с читателями, пока держат в секрете.

Значительно в этом году расширится детская программа фестиваля. Чтобы дать всем родителям возможность выбрать книги и послушать лекции, не переживая за своих детей, для малышни будет организована серия воркшопов, мастер-классов и творческих занятий с педагогами, художниками и авторами детских иллюстрированных книг. Специальные гости семейной программы – художники детских книг Мария Ивашкина и Катя Гущина, а также другие авторы современных изданий для детей.

Во время фестиваля также пройдут две детско-подростковые лаборатории «Смена Дети». Курировать их будут музыкант Александр Зайцев, издатель Кирилл Маевский, фоторедактор Антон Михайловский и дизайнер Анна Наумова. В первой смене дети узнают о создании детских иллюстрированных фотокниг о городе, во второй поговорят о связи литературы и музыки.

Кроме того во второй раз за историю фестиваля будет организована профессиональная программа для работников книжной культуры. Представители книжной индустрии со всей страны смогут поделиться друг с другом опытом, обсудив стратегии развития книжной культуры в регионах, современные формы существования библиотек и книжных магазинов, способы формирования издательских программ, развитие библиотечных сервисов и инноваций, меняющих облик городской институции.

Вместе с проектом «Казань глазами инженера» пройдут экскурсии по новым маршрутам, мероприятия образовательной и детско-семейной программ. А, напрмиер, центр «Зотов» специально для Летнего книжного фестиваля подготовил программу «Конструктивизм. Казань». Это презентация книги «Азбука авангарда», лекция искусствоведа Елены Лаврентьевой о казанском периоде Александра Родченко и Варвары Степановой, мастер-классы для детей и взрослых от художницы Лады Шаповаловой и серия экскурсий совместно с проектом «Казань глазами инженера» по конструктивистским памятникам города.

Впервые во время Летнего книжного фестиваля пройдет гостевая программа Нижегородской области, ведь Нижний Новгород в этом году объявлен культурной столицей России. Соорганизаторы – «Центр 800». Пройдут выставки современных нижегородских художников и паблик-токи.

Также совместно с Институтом развития городов Татарстана и республиканским проектом о культуре ответственного отношения к домашним животным «Дог-френдли Татарстан» будет организована серия событий о жизни с собаками. Специалисты расскажут про особенности выбора питомцев и их значимость в повседневной жизни.

Осенний книжный фестиваль от «Смены» пройдет 7-8 сентября в Нижнекамске.